Los amigos de don Juan Carlos cuentan qué les dijo antes de marcharse

Desde que se hiciera pública la decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España - determinación que Casa Real anunció este lunes y que el que fuera Jefe del Estado hasta 2014 comunicó a su hijo, el rey Felipe, a través de una carta- una pregunta está en el aire: ¿Dónde está don Juan Carlos? A cuenta gotas se van desgranando los movimientos del padre de Felipe VI. Ahora se ha sabido, gracias a las revelaciones de varios amigos, que don Juan Carlos abandonó su casa, el Palacio de la Zarzuela, y dejó su país temporalmente, pero no lo hizo sin antes despedirse de sus amigos.

Tal y como ha publicado el periódico El País, don Juan Carlos habría pasado su último día antes de dejar temporalmente España en Galicia, concretamente en Sanxenxo, la localidad pontevedresa que ha sido uno de sus refugios durante estos últimos años convulsos. El citado medio asegura que el rey Juan Carlos llegó el domingo para cenar con sus amigos de vela y estuvo charlando sobre futuras competiciones e incluso "se mostró más animado que sus anfitriones". Don Juan Carlos se habría marchado de Sanxexo a primera hora del lunes, día en el que Casa Real compartió la misiva con la que le trasladaba a Felipe VI su intención de marcharse.

La transformación del reinado de don Juan Carlos: de los aplausos a las críticas

Personas que lo trataron allí especulan que el destino podría ser el aeropuerto internacional de Oporto, a 140 kilómetros. Lo cierto es que estos rumores se multiplican en las últimas horas, ya que ni Casa Real ni el Palacio de la Moncloa han confirmado el destino del que fuera jefe del Estado desde noviembre de 1975 hasta junio de 2014, cuando abdicó dejando la jefatura del Estado en manos de Felipe VI. De hecho, fueron los propios medios portugueses los que avanzaron que don Juan Carlos podría estar en su país, entonces, el canal luso TVI24 lo sitúo en Estoril, en el municipio de Cascais, un lugar muy ligado a su biografía ya que fue allí donde transcurrieron algunos años del exilio de la Familia Real española, en la residencia conocida como Villa Giralda.

Poco después de esta información de la televisión portuguesa, otras fuentes especularon con que Portugal fuera solamente un destino de paso para llegar a la República Dominicana, donde don Juan Carlos tiene a un gran amigo: el magnate azucarero Pepe Fanjul, que en las últimas horas ha concedido una entrevista a El Mundo. “Juan Carlos I tiene las puertas abiertas de todas mis propiedades”.

El rey Felipe agradece la decisión de su padre de dejar España

Otro de sus amigos, el periodista Raúl del Pozo, también contó en Espejo Público que había recibido una llamada del rey Juan Carlos el pasado viernes, una llamada que a tenor de los acontecimientos posteriores se perfila como una despedida. “Me dijo que iba a salir de España, yo entendí que se iba de vacaciones, pero este fin de semana ha salido la palabra clave: trasladar”, cuenta el periodista. “Trasladar no quiere decir ni huir ni irse al exilio, tiene todas las prerrogativas, puede volver, de momento, cuando quiera y sigue teniendo el título de Rey”, añadió.

Los seis años que don Juan Carlos nunca se imaginó vivir

En cuanto a su destino, no se pronunció, pero sí habló sobre el estado de ánimo de don Juan Carlos. “El rey emérito estaba cansado de no poderse explicar”, afirmó. “No sé si irá a Cascais o no, yo lo encontré muy tranquilo, es un hombre muy obediente que ha vivido grandes acontecimientos históricos, con su padre, con Franco, con el 23 F, es un hombre muy tranquilo y muy obediente, le han dicho que tiene que irse y se va, pero mantiene el tipo y el título de Rey”. Otro que ha revelado en las últimas horas información sobre el momento que atraviesa don Juan Carlos ha sido el periodista Alfonso Ussía y lo ha hecho en sus redes sociales: "Envío un mensaje al rey don Juan Carlos. Me responde con esperanza. 'Mil gracias. Esto es un paréntesis, no unas vacaciones. Abrazos a todos'.

