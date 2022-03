Mismos gestos, mismos pendientes, pero distinta actitud: el cambio de doña Letizia, quince años después

Doña Letizia ha vuelto a acaparar miradas y flashes en Japón. Acudía, junto a su marido, el rey Felipe, a la entronización del nuevo emperador, Naruhito, y lo hacía con un estilo completamente diferente al que nos tiene acostumbrados, pero con el que ha brillado y ha dejado patente, una vez más, su estatus de reina. Elegía para la ocasión un colorido y floreado diseño de la cordobesa Matilde Cano, una firma a la que recurre por segunda vez, con una diadema a juego -una tendencia que va en aumento-, la banda de la orden japonesa de la Preciosa Corona, el collar de chatones de la reina Victoria Eugenia y unos pendientes de diamantes y esmeraldas, préstamo de su suegra, la reina Sofía.

FOTOGALERÍA: Pasarela de 'royals' para el gran banquete en el Palacio Imperial

Matilde de Bélgica, Máxima de Holanda... el impresionante desfile de invitados en Japón

VER GALERÍA

Precisamente esta última joya, los pendientes, es una de las pocas cosas que doña Letizia no ha variado de su armario en los últimos quince años, tres lustros en los que hemos visto un gran cambio en ella, no solo físico, sino también de actitud, mucho más segura, con más templanza, autocontrol, rigidez, y con la convicción de un papel, el de Reina, sobradamente interiorizado y aprendido. Estilísticamente, la esposa del rey Felipe ha dejado a un lado los diseños y los peinados clásicos, arriesgando con las últimas tendencias -como la bubbleponytail, el efecto wet, corsés de plumas, el cuero, el top con cola, el look bailarina, reinventando el mantón...-. Sin embargo, hay pequeños detalles que todavía, quince años después, permanecen.

Las 8 tendencias de este otoño que doña Letizia llevó primero

Su estilo y evolución, el armario de doña Letizia desde el día de su boda

VER GALERÍA

Uno de ellos tiene que ver con el curioso gesto involuntario que suele protagonizar en numerosas ocasiones y que, durante su viaje a Japón, se ha vuelto a repetir. De manera sutil, leve, tiene tendencia a bajar la cabeza y mirar al suelo en momentos puntuales de sus apariciones públicas. Otro de los detalles que hemos podido ver, de nuevo, en el acto de entronización de Naruhito es la anteriormente mencionada joya que le ha prestado doña Sofía en varias ocasiones: los pendientes de diamantes y esmeraldas. Los estrenó en febrero de 2006, coincidiendo con la cena de gala que ofrecieron en el Palacio Real los reyes Juan Carlos y Sofía al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a su esposa Liudmila.

Don Felipe y doña Letizia, entonces Príncipes de Asturias, acudieron a dicho evento. Cabe recordar que cuatro meses antes había nacido su primogénita, la princesa Leonor, por lo que esta cena de gala era la primera a la que asistía doña Letizia tras haber dado a luz a su primera hija. Lo hizo de largo y con tiara, con un cuerpo barroco de pedrería formando rombos en tonos verdes, amarillos, marrones y rosas, y una falda de corte diocechesco verde esmeralda de Lorenzo Caprile. Acompañó su look con la tiara de diamantes y las joyas de doña Sofía de diamantes y esmeraldas: los pendientes y la gargantilla a juego. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en Japón, optó por lucir el conjunto completo.

VER GALERÍA

Por cierto que a lo largo de estos 15 años, la reina Letizia ha lucido los pendientes de diamantes y esmeraldas de su suegra en más ocasiones. Una de las que a día de hoy todavía permanece en el imaginario colectivo es el viaje oficial que realizaron don Felipe y su esposa a Portugal en el año 2016. En la recepción y posterior cena con el primer ministro Antonio Costa en el Palacio de las Necesidades de Lisboa, doña Letizia rescató estas apreciadas piezas y las combinó con el mismo vestido verde que había llevado a los Premios Príncipe de Asturias en 2013: un diseño rubricado por Felipe Varela en georgette de seda verde Veronés, bordado en cristal jade, esmeralda y black diamond. En todo este tiempo, como hemos podido ver a través de las sucesivas fotografías de los actos que ha ido protagonizando, el cambio de la Reina ha sido sustancial, pero inevitablemente hay cosas, gestos y pequeños detalles inalterables al paso del tiempo.

Haz click para ver el documental de Letizia Ortiz, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de royals y celebrities. ¡No te lo pierdas!