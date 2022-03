Don Juan Carlos ya ha ingresado en el hospital

Desde el pasado jueves la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón está rodeada de profesionales del mundo de la comunicación que esperaban la llegada del rey Juan Carlos. Un momento que se producía finalmente a última hora de este viernes 23 de agosto, concretamente poco antes de las diez de la noche, cuando el monarca accedía al lugar en coche, visiblemente animado y aparentemente tranquilo a este centro en el que, un día después, será sometido a una cirugía cardiaca de la que no han trascendido más detalles. A su llegada, el padre de Felipe VI ha bajado la ventanilla del asiento del copiloto donde viajaba -tras retroceder unos metros con él-, y saludaba a la prensa apostada a las puertas del centro hospitalario.

VER GALERÍA

Nada más llegar, los periodistas le preguntaban que cómo se encontraba. La respuesta del rey Juan Carlos ha sido 'me veis a la salida', antes de despedirse con un gesto con la mano. Lo cierto es que a pesar de que no se ha desvelado cuál es la patología que sufre el padre de Felipe VI, lo que sí han querido dejar claro desde el palacio de La Zarzuela es que no se trata de una intervención de carácter urgente. De hecho, han explicado que es algo que se decidió hace meses, concretamente en junio, cuando los días 11 y 12 se sometió a una revisión anual en la que los médicos decidieron programar esta operación.

Así es el hospital en el que operan a don Juan Carlos del corazón

VER GALERÍA

La intervención, para la que se requerirá anestesia general, correra a cargo del servicio de Cardiología del centro y el de Cirugía Cardiaca, que tiene a José Ángel Cabrera y Alberto Forteza como responsables respectivamente. Dos médicos muy valorados en su campo que, según ABC, podrían operar al Rey de una cardiopatía isquémica e implantarle un stent o un bypass. Además, también especulan con la posibilidad de que don Juan Carlos sea sometido a una reparación valvular. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades ha sido, hasta ahora, confirmada por Casa Real.

VER GALERÍA

Esta cita médica no ha frenado a don Juan Carlos ni tampoco le ha impedido seguir adelante con sus planes estivales. Así, estuvo en Galicia participando en el Trofeo Almirante Rodríguez, en el que contó con la compañía de su mujer, la reina Sofía, y su hija mayor, la infanta Elena. Después de desplzó hasta Mallorca, donde disfrutó de una agradable visita a la academia del tenista Rafa Nadal. Desde la isla retomó sus compromisos deportivos con la vela en Finlandia.