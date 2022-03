Así es el hospital en el que don Juan Carlos será operado de corazón

El próximo sábado 24 de agosto, don Juan Carlos tendrá que volver a pasar por el quirófano. En esta ocasión, el padre de Felipe VI se someterá a una intervención cardiaca de la que no se han hecho públicos los detalles. Sí que se sabe es que no se trata de una cirugía urgente ya que, tal y como han informado fuentes oficiales, se trata de algo que el monarca tenía programado ya desde mediados de junio. Fue entonces cuando se sometió a su habitual chequeo anual en el que le fue descubierta esta dolencia de la que no han trascendido detalles. Lo que sí está confirmado es que la operación tendrá lugar en la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón.

Este centro sanitario es privado y cuenta con un único edificio de grandes dimensiones ya que tiene una medida de 54.000 metros cuadrados. En su interior hay 133 habitaciones, todas individuales, además de 57 suites (divididas en suites, suites especiales y Gran Suites) en las que todo está pensado para garantizar la comodidad de los pacientes y también de sus acompañantes, quienes pueden ocupar una sala de espera individualizada mientras tienen lugar las intervenciones. Además, hay una cocina propia con menús personalizables que se adaptan a todas las necesidades. De esta manera, los miembros de la Familia Real pueden gozar de una completa privacidad durante los días en los que se alargue el ingreso de don Juan Carlos.

Esta clínica, que cuenta con 13 quirófanos, es pionera en diferentes tecnología aplicadas tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de 40 especialidades distintas. Además, según indica su web, destacan por poseer un equipo altamente cualificado de enfermería que tiene gran experiencia en el cuidado de pacientes que se someten, entre otras, a cirugías cardiacas. De hecho, el jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca de la Quirón es el doctor Alberto Forteza, quien es considerado todo un referente en su campo.

La clínica Quirón realiza también una notable labor de docencia e investigación. Los profesionales que forman parte de su cuadro médico participan activamente en ensayos clínicos que sirven para acercar los tratamientos y técnicas más vanguardistas a los pacientes que confían cada día en ellos. Además, todo el personal que trabaja allí está constantemente actualizando sus conocimientos para conocer todas las novedades relacionadas con la salud.

Las operaciones del rey Juan Carlos a lo largo de su vida

No es esta la primera vez que don Juan Carlos se pone en manos de los profesionales de este centro, ubicado a unos 20 kilómetros de su domicilio, el palacio de La Zarzuela. Cabe recordar que ya en 2013 pasó por allí para ser intervenido de la cadera. Fue entonces cuando el doctor Miguel Cabanela le cambió la prótesis que le fue colocada el año anterior a causa de una infección.