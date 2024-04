Mary de Dinamarca, exultante en su primer gran acto en solitario como Reina

Con una gran sonrisa que no se le ha borrado del rostro en toda la ceremonia, Mary de Dinamarca afrontaba este lunes un acto conocido para ella, pero con sabor a debut, ya que por primera vez ha presidido los premios Élite de investigación como Reina. Es, además, el primer gran acto que afronta en solitario en Dinamarca desde la proclamación de Federico X. Retoma así su agenda después del polémico descanso familiar en Suiza un mes después de la sucesión en el trono.

La reina Mary ha llegado a la entrega de premios con un sobrio traje de chaqueta azul marino a juego con una arriesgada manicura, en un azul más claro, con la que ha puesto el toque de vanguardia a su estilo. No es lo más habitual encontrar manicuras con colores potentes entre la realeza, donde tradicionalmente se han decantado más por los tonos nude, pero la esposa de Federico de Dinamarca ya mostró en más de una ocasión su predilección por los colores llamativos como el burdeos que escogió en la pasada cena de gala de Año Nuevo en Amalienborg. Era uno de sus últimas apariciones públicas como Princesa y, ahora que es reina consorte, ha demostrado que hay cosas que no van a cambiar.

La otra nota de color la ha puesto el ramo de flores naranja que una niña le entregó a su llegada al acto, donde ha sido recibida por la ministra de Educación y Ciencia, Christina Egelund. Muy cercana y jovial, ha agradecido el detalle a la pequeña antes de dar comienzo la ceremonia de entrega de premios con los que cada año el Ministerio reconoce los investigadores líderes en su campo. A Mary de Dinamarca se le ha visto disfrutar cada momento de este evento que se celebra desde 2007 en Copenhague.

Federico y Mary de Dinamarca estrenan reinado junto a sus regentes, incluido el príncipe Joaquín, y su hijo Christian

Desde que finalizasen los actos con motivo de la proclamación de Federico X, solo hemos visto a la nueva reina consorte en Alemania, animando a la selección danesa en la final del campeonato europeo de balonmano en el que se acabó imponiendo el conjunto francés y nunca hasta ahora había acudido a un acto en Dinamarca. Mientras que nuevo monarca se estrenó en el trono con un viaje en solitario a Polonia.

Después de sendos compromisos, el matrimonio decidió tomarse un descanso en su residencia de Suiza junto a sus hijos como suelen hacer cada año por estas fechas. Sin embargo, este no es un año cualquiera y ha habido quien no ha comprendido que solo un mes después de la sucesión el nuevo Rey se vaya de vacaciones. No hay precedentes, decía el experto en realeza Lars Hovbakke Sorensen en el diario danés Se og Hor. Y es cierto, solo que el contexto también es radicalemtne distinto al ascenso al trono de la reina Margarita o, previamente, Federico XI, cuando se proclamaban en medio del luto por el fallecimiento del anterior monarca.

Ajenos al revuelo, los reyes Federico y Mary disfrutaron de unos días en la nieve junto a sus hijos en el lujoso chalet que poseen en la estación de Verbier, una residencia que ya fue objeto de polémica en otra ocasión. Los ciudadanos conocieron esta adquisición que hicieron con sus ahorros después de que la entonces princesa Mary se trasladase allí durante unos meses para acompañar a sus hijos durante su estancia de doce semanas en la Escuela Internacional Lemania-Verbier. A esto hay que añadir hay que añadir que el matrimonio alquilaba la exclusiva vivienda cuando ellos no se encontraban allí. Esta información llegó hasta el parlamento danés que debatió sobre la legalidad de esta práctica ya que es la cámara la que debe autorizar cualquier gasto de la asignación anual de los miembros de la casa real fuera de las fronteras danesas. Federico y Mary zanjaron entonces la polémica retirando del mercado esa residencia que mantienen desde entonces para uso exclusivamente privado.

