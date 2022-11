¿Por qué la primera visita que Federico y Mary de Dinamarca han hecho en Vietnam tiene tanto valor sentimental?

Los príncipes Federico y Mary de Dinamarca se encuentran en Vietnam para hacer una visita oficial que comienza este martes 1 de noviembre y se alargará hasta el próximo jueves 3 de noviembre con el objetivo de poner el foco en la energía eólica y la eficiencia energética. Horas antes de inaugurar su agenda en el país asiático y asistir al primero de los actos que tienen previstos, el hijo de la reina Margarita y su esposa han aprovechado para hacer turismo por la capital, Hanói. El heredero al trono y su esposa han visitado un lugar que no forma parte de las atracciones turísticas habituales pero que tiene mucho valor sentimental para la Familia Real danesa: la casa en la que creció el marido de la soberana, Henrik de Dinamarca.

"Mañana comenzamos una visita oficial y promoción de negocios verdes en Vietnam, pero qué mejor lugar para empezar aquí en Vietnam que en la casa de la infancia de nuestro padre y suegro en Hanói", han comenzado a decir los Príncipes herederos. "La cultura vietnamita y especialmente esta ciudad significó mucho para él a lo largo de su vida, y fue una gran experiencia tanto para él como para la Reina y para nosotros cuando pudo enseñarnos la hermosa casa amarilla durante la visita de estado en 2009. Ahora estamos aquí de nuevo y él estará en nuestros pensamientos durante los próximos días", han indicado.

El príncipe Federico y Mary de Dinamarca no han dejado pasar la oportunidad de fotografiarse junto a la fachada de esta casa de la que, con toda seguridad, tantas veces les habló el marido de la soberana hasta su fallecimiento en febrero de 2018. Se trata de una vivienda con dos alturas, de color mostaza, ventanas verdes y adornos blancos. Ubicada en Phan Dinh Phung, por un lado está acotada con una valla tapada para que no se vea su interior. Actualmente se trata de un edificio en uso, aunque no acoge la vivienda de una familia sino que es la sede de la Comisión para Minorías Étnicas.

Aunque en esta ocasión no han entrado a la casa en la que creció Henrik de Dinamarca, en 2009 sí pudieron recorrer sus estancias e imaginarse cómo estaba todo distribuido cuando el marido de la soberana danesa vivió allí. No en vano, fue el propio Príncipe consorte quien ejerció de guía para su esposa, su hijo mayor y su nuera, explicándoles cómo era cada estancia cuando en la década de los 30 se convirtió en su hogar familiar. Tras hacer el recorrido, la princesa Mary reconoció que le había parecido muy interesante descubrir dónde había jugado de niño su suegro.

¿Por qué Henrik de Dinamarca creció en Vietnam?

El príncipe Henrik llegó al mundo el 11 de junio de 1934 en Talence, Gironde, Francia, en el seno de una familia noble y viajera. Hijo del conde André de Laborde de Monpezat y la condesa Renée de Monpezat, pasó sus primeros cinco años en Vietnam, entonces conocido como Indochina francesa, donde su padre estaba a cargo de los intereses familiares en empresas industriales, negocio fundado por su abuelo en el cambio de siglo. Durante la II Guerra Mundial regresó a Francia, pero en 1950 se mudó de nuevo a Hanói y completó sus estudios de bachillerato en el Instituto Francés de la localidad. Más tarde se matriculó en La Sorbona de París y estando en la facultad aprendió chino y vietnamita.