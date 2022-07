Las imágenes de la insólita 'cumbre' de verano de las familias reales de Dinamarca y Grecia

Es bien sabida la estrechísima relación entre las familias reales de Dinamarca y Grecia. No en vano todos los príncipes y princesas helenos lo son también del país nórdico. A ello se une que Ana María, la hermana de la reina Margarita es la esposa de Constantino, el último rey griego. No es tampoco la primera vez que se reúnen -los grandes eventos se encargan de ellos- pero no es frecuente encontrar a tantos nietos de Federico e Ingrid de Dinamarca juntos y menos en un ambiente tan familiar y relajado. La monarca danesa ha sido la encargada de reunirles en el castillo de Graasten, su residencia de verano.

Margarita de Dinamarca y sus hermanas, las princesas Benedicta y Ana María llevaban días disfrutando de unos días juntas en el refugio estival de los royals daneses, pero no ha sido hasta ahora cuando sus hijos, con sus parejas, han ido también a hacerles compañía. Así lo anunciaba la casa real danesa junto a unas fotografías del encuentro: "A lo largo de su vida, la reina Ingrid dejó una gran huella en el castillo de Graasten, y estos días las tres hijas y nietos de la ex reina y sus cónyuges se reúnen en el castillo del sur de Jutlandia para una reunión de 'primos y primos'. La reunión está organizada por Su Majestad la Reina, Su Alteza Real la Princesa Benedicta y Su Majestad la Reina Ana María, por lo que casi todos los nietos de Federico IX y la Reina Ingrid están reunidos ahora mismo durante las vacaciones de verano".

En las imágenes podemos ver además de las tres hijas de los reyes Federico e Ingrid, a los príncipes herederos, Federico y Mary, así como a Joaquín y Marie de Dinamarca. También estaban los hijos de la princesa Benedicta, Alexandra, Nathalie y Gustav, que se ha casado recientemente con Carina Axelsson, y los de Ana María de Grecia, Alexia, con su marido Carlos Morales, Theodora, con su prometido Mathew Kumar, Nicolás, que ha acudido sin su mujer Tatiana Blatnik, y el benjamín, Philippos, con su esposa Nina Flohr. La gran ausencia ha sido la de Pablo de Grecia, probablemente porque este lunes está celebrando el cumpleaños de su hija Olympia que sopla 26 velas. Tampoco estaba Constantino, el marido de Ana María y hermano de doña Sofía, ya que su estado de salud es delicado.

En las imágenes distribuidas podemos ver a la familia posando, con la Reina y sus hermanas sentadas en el centro. En otra de las fotografías podemos ver a las tres desplazándose en un carrito similar a los del golf por los extensos jardines del castillo con Benedicta al volante. Los nueve nietos de lngrid de Dinamarca que se han reunido estos días posan en otra abrazados y felices por el reencuentro. En la última instantánea, la familia camina por el jardin el dirección probablemente al castillo donde los acoge estos días Margarita de Dinamarca.

