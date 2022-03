‘No veo contradicción en ser privilegiada y comprometida’, Mary de Dinamarca reflexiona sobre su papel como Princesa

Han pasado casi dos décadas desde que Mary de Dinamarca se incorporó a la Familia real danesa gracias a su matrimonio con el príncipe Federico, primogénito de la reina Margarita. Aunque al principio le llevó tiempo acostumbrarse a su nuevo rol y a su papel institucional, se ha convertido en uno de los miembros de la realeza más valorados y su presencia se ha intensificado con el paso del tiempo. Precisamente de sus tareas oficiales y de las causas en las que se ha enfocado ha hablado en una entrevista concedida con motivo de su 50 cumpleaños al diario Jyllands-Posten, donde ha reconocido estar en una situación privilegiada y también ha abordado otros asuntos más personales como la maternidad o la adolescencia de dos de sus cuatro hijos.

"Sí, soy muy privilegiada, soy plenamente consciente de eso. Pero no veo contradicción en ser privilegiada y comprometida. Lo más importante es cómo involucrarse y por qué ”, ha explicado la Princesa heredera, que no es ajena a la realidad y a las desigualdades. La muestra de sus palabras se encuentra en la fundación que lleva su nombre y que compagina con sus actividades reales. Mediante este organismo creado en 2007 pone en marcha diferentes iniciativas que tienen como finalidad conseguir una mayor tolerancia entre los ciudadanos, así como mejorar la vida de los colectivos socialmente excluidos. No en vano, las cuatro áreas en las que se divide son: bullying y bienestar, violencia doméstica y soledad.

Estos valores y preocupaciones se los inculca también a sus hijos, en los que está volcada y con los que intenta pasar el máximo tiempo posible, compartir aficiones... Junto a Federico de Dinamarca ha formado una numerosa familia en la que los príncipes Christian, Isabella, Josephine y Vincent son su gran motor. Los cuatro jóvenes han querido estar al lado de Mary de Dinamarca al iniciar esta nueva vuelta al sol por los que brinda en la intimidad de su hogar tras tener que cancelar los festejos oficiales por la crisis sanitaria. Además, en el Palacio de Federico VIII en Amalienborg ha recibido esta mañana la visita de su suegra, que cumplía medio siglo como monarca. Otros miembros de la realeza europea le han trasladado su cariño a través de la distancia.

A pesar de ser una celebración privada, la protagonista de la jornada han hecho una aparición sorpresa a las puertas de su residencia oficial para dar las gracias a todos los ciudadanos que se han acercado a trasladarle su cariño por su cumpleaños. En un gesto espontáneo que ha publicado Billedbladet, Mary de Dinamarca ha salido muy sonriente para mostrar su agradecimiento, un bonito momento en el que la han acompañado tres de sus hijos, solo faltaba la pequeña Josephine. Con gafas, melena suelta, vaqueros y jersey de cuello alto azul, la Princesa iba a juego con el príncipe Vincent mientras que Isabella y Christian, que ha viajado desde su internado a Copenhague, también lucían sendos looks informales.

