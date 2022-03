Mary de Dinamarca comienza su cumpleaños con nuevo retrato, el cariño de otras monarquías y una actuación sorpresa

El 5 de febrero es una fecha llena de significado en el calendario de la realeza danesa puesto que es el cumpleaños de uno de sus miembros más queridos: la princesa Mary. La esposa del príncipe heredero Federico de Dinamarca inicia una nueva vuelta al sol al cumplir 50, y aunque solo llevamos unas horas de jornada, promete ser inolvidable para ella. No en vano, ya ha recibido las primeras felicitaciones oficiales y también sorpresas de otras monarquías europeas que le han querido transmitir en la distancia todo su afecto para este día tan bonito que celebrará en la intimidad. Aunque estaba previsto que se hicieran grandes festejos, han sido cancelados por la situación sanitaria y tan solo sus seres queridos además de algunos amigos estarán a su lado.

La primera felicitación ha llegado de parte de la Familia Real danesa, quien ha compartido una imagen inédita de la protagonista de la jornada sentada y apoyada en una mesa con el pelo recogido y un impresionante vestido de 'paillettes' con pedrería en el pecho y en el cuello. "Su Alteza Real la Princesa Heredera cumple 50 años", indican. Hace unas horas, en la antesala de su día, también mostraban nuevas instantáneas en las que aparecía con su marido y sus hijos, con looks a juego, en el Palacio de Federico VIII en Amalienborg. A comienzos de semana, y enmarcado en las celebraciones de este señalado aniversario, veíamos nuevos retratos oficiales de Federico y Mary de Dinamarca, unas imágenes dignas de Reyes.

A pesar de que no puede recibir el abrazo de muchas de las personas a las que aprecia ni brindar con ellos en su cumpleaños, Mary de Dinamarca sí los siente muy cerca. La Casa Real de Noruega, con la que mantiene una excelente relación, la ha sorprendido con una cariñosa felicitación en la que recuerdan algunos de los mejores momentos vividos a su lado. Cabe recordar que los Príncipes herederos daneses han acompañado a sus homólogos escandinavos en fechas tan importantes como la confirmación de la princesa Ingrid Alexandra, quien tiene entre sus cinco padrinos a Federico de Dinamarca. Además, cuando hace un mes fue su mayoría de edad, también le dedicaron unas afectuosas palabras. También la Familia Real sueca le ha trasladado sus mejores deseos.

Una actuación llena de emoción

Otro momento que no olvidará Mary de Dinamarca es el que vivió al acudir días atrás a DR1, el canal de televisión público danés, para grabar un programa especial por su cumpleaños que recibe el nombre de Mary 50 years - You can only be yourself (Mary 50 años - Sólo puedes ser tú misma). En el espacio que se emitirá este mismo sábado la acompaña el periodista Johannes Langkilde. Como broche de oro a la grabación, accedió a una sala en la que no imaginaba que estaba esperandola el coro femenino DR Girl Choir junto al director titular Phillip Faber, quienes actuaron en directo para ella interpretando el tema Du er som såden en rose. "Siempre es un honor muy especial cantar para ti, y esta vez fue muy especial", decían las artistas tras sorprender a la Princesa, que no pudo contener la emoción.