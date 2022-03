Nicolás de Dinamarca se independiza: deja el apartamento de su abuela en Amalienborg

Desde el pasado verano, Nicolás de Dinamarca vive con su novia, la joven Benedikte Thoustrup, hija del presidente de Sydbank. Fue en agosto cuando ambos pusieron fin a la distancia que les separaba y decidieron compartir techo en Copenhague, en el apartamento que en su día facilitó la reina Margarita a su nieto para que residiera mientras realizaba su carrera militar. En esta vivienda, situada en Amalienborg, ha permanecido hasta el momento. Pero el hijo de Joaquín de Dinamarca y de la condesa Alejandra planea comenzar una vida nueva coincidiendo con el inicio del nuevo año 2020.

Las nuevas fotos oficiales de Nicolás de Dinamarca que han revolucionado las redes

VER GALERÍA

Según los medios del país, el príncipe, que ya tiene 20 años, acaba de adquirir un apartamento de unos 70 metros cuadrados por 4.495.000 coronas danesas -unos 600.000 euros al cambio-. Ha sido la secretaria privada de su madre, Helle von Wildenrath Løvgreen, la encargada de dar a conocer estos nuevos planes de Nicolás de Dinamarca. Al joven le ha surgido la oportunidad de comprar el inmueble y, pese a estar "feliz" en Amalienborg, no ha podido resistirse a convertirse en propietario.

Así, el nieto de la reina Margarita residirá, a partir de ahora cerca de Nørreport en un barrio en el que predominan los bares y restaurantes, las tiendas gourmet y de diseño y que está próximo a los locales nocturnos de moda de la ciudad. El apartamento de Nicolás de Dinamarca se encuentra, además, más cerca de la Escuela de Negocios (CBS) en la que realiza sus estudios de Economía General de Negocios HA, un grado en el que cursa, entre otras cosas, Micro y Macroeconomía, Estadística, Derecho empresarial, marketing y gestión financiera.

VER GALERÍA

Parece que el hijo de Joaquín de Dinamarca ha encontrado, por el momento, su camino en el mundo de los negocios, después de haber probado suerte sobre las pasarelas de medio mundo. No es un universo nuevo para él, pues ya ejerció de empresario en la compañía inmobiliaria del multimillonario Mikael Goldsmith. No pocos recordarán que anteriormente también se embarcó en la instrucción militar, algo que no terminó de cuajar. En su momento, su progenitor reconoció haberle presionado para iniciarle en la carrera castrense.