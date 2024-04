El plan de Nicolás de Dinamarca en un cortijo en Sevilla

Loading the player...

Nicolás de Dinamarca ha demostrado en muchas ocasiones que le encanta viajar y desplazarse de un lado a otro. El hijo mayor del príncipe Joaquín, que compagina su carrera en la moda con estudios universitarios, regresó recientemente a Dinamarca, país del que ya no es príncipe desde que su abuela Margarita II le quitara la dignidad de alteza real, dando por finalizada su aventura en Australa. Pero el conde de Monpezat no ha parado, y, de hecho, este fin de semana ha estado en España. Concretamente en Sevilla, disfrutando en la finca Las Majadillas de un almuerzo y una sesión de caza, una pasión habitual en la Familia Real danesa. Dale al play y no te l pierdas las fotos que ha compartido.

