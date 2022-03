Esta es la única razón por la que la reina Margarita de Dinamarca se plantearía abdicar

La reina no abdica. Margarita de Dinamarca lo ha repetido en numerosas ocasiones: en su mente no cabe la posibilidad de ceder el trono a su hijo Federico. Y eso que recientemente daba un importante paso al decidir, junto con el Consejo del Estado, que su nuera Mary sea quien ejerza las funciones institucionales como jefa de Estado cuando sea necesario y cuando la soberana no pueda hacerlo. Sin embargo, este nombramiento no implica ni mucho menos que la reina Margarita haya cambiado de opinión en lo que respecta a la abdicación. De hecho, en su cabeza solo cabría la posibilidad de plantearse la renuncia al trono si se da una situación concreta y excepcional.

El motivo, remoto a priori pero no imposible, que llevaría a la monarca a dejar la corona en manos de su hijo Federico es si ella enfermase gravemente. Así llegó a confesarlo ella misma, después de dejar claro que es algo que no está en sus planes, dado que pretende continuar sentada en el trono "toda la vida". En una entrevista que concedía recientemente al diario sueco Expressen, Margarita de Dinamarca confesaba que es "genial poder trabajar toda tu vida". Trataba así de zanjar las especulaciones y rumores que, cada cierto tiempo, vuelven a surgir. De hecho, la histórica decisión de designar a Mary de Dinamarca como la persona que ejerza de jefa de Estado ha vuelto, en las últimas semanas, a reavivar este tipo de comentarios.

Pero ella lo tiene claro y así lo expuso en un libro de memorias publicado en el año 1990, Reina de Dinamarca. "No tengo presión alguna para cambiar mi actitud. El hecho de suceder a tu padre o tu madre hay que hacerlo mientras se viva", ha comentado siempre que se le ha preguntado acerca de esta cuestión. Lo cierto es que, con esta idea por bandera, Margarita de Dinamarca está a punto de celebrar sus 48 años en el trono. Comenzó su reinado en 1972 y desde entonces ha cumplido escrupulosamente con las obligaciones que implica su cargo. Y lo ha hecho siempre con su característica sonrisa.

La reina Margarita cumplirá 80 años el próximo 16 de abril. Con motivo de la celebración -para la que aún quedan unos meses-, la soberana charló recientemente con el periódico sueco sobre su vida. Cabe recordar que fue durante esta entrevista cuando reconoció que ella "no era la mejor abuela del mundo". "Creo que son maravillosas estas abuelas que abrazan mucho a los niños. Yo no soy muy buena en eso. No soy una abuela de estar sentada tejiendo", reconocía al periodista Magnus Ringman.

