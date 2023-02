'Estoy orgullosa de mis cuatro hijos': así ha sido la primera entrevista a Matilde de Bélgica por su 50 cumpleaños

Con motivo de su 50 cumpleaños, Matilde de Bélgica ha concedido su primera entrevista en televisión y que era emitida este viernes por la noche en horario de máxima audiencia para todo el país. La esposa del rey Felipe abrió las puertas del Palacio Real de Bruselas, su lugar de trabajo, para charlar durante algo más de media hora con la periodista Eva Peeters. Desde la imponente sala donde se grabó el encuentro, pudimos ver que la Reina tiene varias fotos enmarcadas de su familia apoyadas sobre el mármol que cubre un pequeño armario.

Hasta ahí se acercaron de pie por un momento las dos mujeres, instante que la presentadora del canal VTM aprovechó para hacer mención a la heredera al trono. Señalaba entonces que la sucesión está asegurada en Bélgica y la cosa iba por buen camino, a lo que Matilde contestó: "Sí, pero todo a su debido tiempo", decía con cautela y mesura en relación a la princesa Elisabeth, que tiene 21 años.

A continuación, tras ser preguntada por los sentimientos que le despierta su primogénita, la respuesta de la Reina fue extensible a todos sus descendientes: "Estoy orgullosa de mis cuatro hijos", aseveró sin titubeos tras referirse también de esta forma a los príncipes Gabriel (19 años), Emmanuel (17) y Éléonore (14).

Durante el especial titulado Matilde 50: La gran conversación, la entrevistada rememoró algunas de las vivencias que tiene grabadas a fuego en la memoria, caso de sus viajes a El Cairo (Egipto) cuando era joven; o cómo le permitieron terminar sus estudios de psicología siendo ya princesa; e incluso habló de la relación que tenía con la reina Fabiola.

En lo más íntimo, confesó que en sus ratos libres lo que más le gusta hacer es apagar su teléfono móvil y desconectar lo máximo posible, disfrutando de una buena taza de café y un trozo de tarta o pastel mientras lee un libro. También le encanta hacer deporte y se mantiene en buena forma, como se pudo comprobar durante las imágenes que se emitieron durante el programa.

En dichas secuencias, Matilde de Bélgica pedaleaba como la que más subida a una bicicleta mientras daba uno de sus paseos junto a un grupo de personas muy especial. Se trata de una de las no pocas jornadas que la Reina ha compartido durante el último año junto a personas que precisan de algún tipo de ayuda en lo que a salud mental se refiere. Porque, fue en este ámbito, donde la protagonista quiso hacer hincapié en la necesidad de poner más recursos por parte de la administración: "Es muy importante escucharlos", dijo.

Señaló en este sentido que se debe "mejorar la accesibilidad" a los servicios e "invertir mucho más en prevención antes de que el problema empeore", apostilló. "Quisiera aprovechar mi 50 cumpleaños para enfatizar este mensaje... Después de todo, ¿alguien puede decir realmente que no es susceptible a los problemas de salud mental?", se preguntaba Matilde de Bélgica. Sobre cómo empezaron esos encuentros al aire libre que ha tenido con dichos pacientes, cuenta la Reina que la idea surgió durante el primer confinamiento por el covid, cuando simplemente salía a caminar en las horas que estaba permitido.

Precisamente, sobre las principales funciones que ella ejerce dentro de la institución monárquica, reconocía que no es fácil definir cuál es exactamente la labor de una Reina. "No hay una descripción para este trabajo", afirmaba, dejando claro en cualquier caso que tal vez su mayor misión en este puesto es escuchar a las personas que lo necesitan y dar voz a quienes no la tienen. Se refirió entonces a las víctimas de los atentados terroristas de Bruselas y Zaventem de 2016, o los que padecieron las inundaciones del verano de 2021 en su país.

"Dedicamos mucho tiempo a estar con ellos y esa es una gran parte de nuestra función aquí", subrayaba al respecto. Tampoco se olvidó de las jóvenes que sufren violencia sexual en el Congo y a las que tuvo oportunidad de conocer durante uno de sus viajes, así como de las 300 llamadas telefónicas que sus hijos hicieron a ancianos que viven en soledad durante el estallido de la pandemia.

