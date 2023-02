Matilde de Bélgica celebra su 50º cumpleaños con su primera entrevista televisada

Matilde de Bélgica cumple este viernes 50 años y lo va a celebrar con una entrevista que se emitirá este viernes por la noche por televisión. Es la primera vez que la esposa del rey Felipe de los belgas accede a sentarse y hablar sobre su vida en un espacio dedicado en exclusiva a ella. Bajo el título Mathilde 50, La Gran Conversación, varias cadenas emitirán las conversaciones que la consorte real ha mantenido con la periodista Eva Peeters sobre su vida antes de entrar en Palacio y su vida posterior, primero como Princesa y luego como Reina, un papel en el que se estrenó hace casi una década.

Además, con motivo del aniversario la casa real ha difundido dos nuevos retratos de Matilde de Bélgica, que llega al medio siglo con una imagen intachable que ha hecho ganar puntos a la monarquía belga. En uno de ellos posa a las puertas de palacio, con el estilo elegante, clásico y atemporal que le caracteriza. En el otro, sin embargo, presenta un porte más regio, no en vano será la imagen que utilice Correos para ilustrar un sello conmemorativo. Palacio también ha compartido la víspera de su cumpleaños algunas fotografías de la Reina durante su juventud, el periodo que fue novia del entonces príncipe Felipe y después, tras su boda.

Una vida intensa y apasionante de la que se espera hable largo y tendido en la entrevista, en la que se lleva trabajando dos años, aunque, eso sí, la Reina no hablará de ciertos temas que se han pactado que no se traten. Así, se han vetado algunos temas delicados como dar demasiados detalles sobre la vida de sus cuatro hijos. “Me dijeron que los príncipes están ahora en la adolescencia y que no les gusta que mamá habla de ellos con la prensa”, ha manifestado la presentadora del espacio. La Reina tampoco recordará el que ha sido uno de sus momentos más duros, la muerte en un accidente en 1997 de su hermana Marie-Alix cuando tenía 22 años, motivo que ha hecho que esté muy comprometida con el bienestar mental.

A pesar de las restricciones, los directivos de la cadena decidieron seguir adelante con el proyecto por “lo excepcional que es que la Reina conceda una entrevista”. Las cámaras han seguido a la esposa de Felipe de Bélgica “para tener una mejor perspectiva de su vida y su trabajo y ver donde trabaja todos los días, e incluso con los vetos que se han puesto se ha podido discutir temas interesantes”, reconoce Peetres.

Así, Matilde, una de las pocas reinas con origen aristocrático, contará el radical cambio de vida que sufrió cuando se anunció su compromiso con el heredero. De ser una mujer anónima a convertirse en la más famosa del país. “Nunca estás realmente preparada para una vida pública, y ciertamente es un proceso que lleva tiempo. Incluso tuve un periodo de transición, que fue extremadamente importante para mí. Yo era logpèda y tuve que dejar eso de lado, no podía continuar. Pero estaba estudiando una maestría en psicología, la cual decidí continuar. Terminé mis estudios en 2002, la princesa Elisabeth tenía un año. Mi tesis se terminó en ese momento. Este período de transición fue realmente importante, para no tener que renunciar a todo de golpe. Y luego, en fin, la psicología siempre es útil”.

Los espectadores podrán entrar a la oficina y al salón en el Palacio de Bruselas de la Reina y saber cómo ve ella su papel como la consorte del monarca en el siglo XXI. La cadena también asegura que se podrá ver su punto de vista sobre la monarquía y cómo escapa de su ajetreada vida en la corte: “Cierra el ordenador, guarda el móvil y se quita el reloj para no tener que estar pendiente de la hora”, aseguran.

La emisora de televisión reconoce que les hubiera gustado que la Reina les recibiera en su residencia, el Palacio de Laeken, y no en su lugar de trabajo, el Palacio Real “pero eso cambió a última hora porque el Rey tuvo que recibir en audiencia al presidente de Indonesia”.

