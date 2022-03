Matilde de Bélgica debuta en televisión: tendrá su propia sección en un programa

Esta semana, Matilde de Bélgica entrará en las casas de los ciudadanos a través de la pequeña pantalla y lo hará por partida doble. Y es que, por un lado, hace unos días se emitía el documental De profesión: reina, un amplio reportaje de la cadena pública alemana ZDF que relata el día a día de la esposa del rey Felipe de los Belgas, tal y como sucedió la semana pasada con doña Letizia. Por otro, Matilde de Bélgica estrena, desde este jueves, una nueva sección en un programa de televisión del canal público belga VRT. Una noticia que ha sorprendido por inesperada pero que encierra una explicación plausible.

Tal y como ha explicado la propia Casa Real a través de varios mensajes -de los que se han hecho eco los medios de comunicación del país- Matilde de Bélgica estrenará una sección propia cada semana dentro del espacio Merci voor de muziek (Gracias por la música). Se trata de una iniciativa que se engloba dentro del proyecto Music Connects de la Fundación Reina Matilde. Así, en cada programa semanal, la esposa del rey Felipe de los belgas recibirá en palacio a un niño que tendrá la oportunidad de demostrar su talento y sus dotes para la música.

En 2016, la Fundación reina Matilde comenzó a centrarse en la música como uno de los temas transversales a los que prestar apoyo tanto financiero -en aquellos proyectos seleccionados a través de una convocatoria- como en forma de galardones. Matilde de Bélgica suele entregar cada año un premio de 10.000 euros en una ceremonia celebrada en el Palacio Real de Bruselas. En definitiva, el objetivo de esta iniciativa es conseguir que la música, como lenguaje universal, trascienda las fronteras sociales y facilite la creación de lazos entre niños y jóvenes de orígenes muy distintos, así como ofrecer oportunidades y ayudar a los más vulnerables.

La Casa Real belga ha ofrecido, además, imágenes del making of del primer programa, que se emitirá todos los jueves durante las próximas ocho semanas a partir de las ocho y media de la noche y en el que la reina Matilde se ha volcado con entusiasmo. No en balde recientemente reconoció que es una gran amante de la música, pues "permite a los jóvenes aprender sobre sí mismos, sobre los demás y sobre su lugar en la sociedad. Ya sea pop, en una banda de música o en la música clásica, no importa. La música crea lazos", reconoció en una entrevista con Nieuwsblad. Matilde de Bélgica ha conseguido además trasladar esta afición a sus hijos, algunos de los cuales tocan instrumentos. Éléonore, por ejemplo, toca el violín desde los cuatro años. "Realmente a todos les gusta. Otro de ellos toca el saxofón, también tengo pianistas en casa... para mí este aspecto es muy importante en su educación", comentó a la televisión flamenca Canvas durante la final del célebre concurso de música clásica Queen Elisabeth, del que es patrona.

