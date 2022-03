'De profesión: Reina', la evolución de doña Letizia en 44 minutos: de joven periodista a miembro de la Familia Real

La reina Letizia es la protagonista de De profesión: Reina, el documental que va a emitir la cadena pública alemana ZDF y en el que se resume, en 44 minutos, el seguimiento que se ha hecho a la soberana durante todo un año para mostrar cómo es su día a día, en sus actos oficiales, sus viajes solidarios o sus momentos más íntimos en familia. El documental muestra muchos y variados momentos de la vida cotidiana de la reina, y son muchas también los personas que hablan de ella, desde el Nobel Vargas Llosa hasta su compañera en los informativos de RTVE Sagrario Ruiz de Apodaca, pasando un historiador, la responsable de una ONG o la directora de un colegio. Entre todos componen un completo panorama de la vida cotidiana de Letizia, una reina de su tiempo.

Lo que más destaca en este documental es la labor de Letizia como una profesional del siglo XXI, la vemos hablando en foros internacionales en inglés, agachándose para hablar con un niño en un centro educativo, preparando un viaje solidario a Mozambique, allí sobre el terreno, con chaleco y botas tras el paso de un ciclón o luciendo una espectacular tiara en una recepción en el Palacio Real. En el documental vemos a una mujer muy preparada, profesional... y siempre muy atenta a todo lo que le cuentan, mirando a los ojos a sus interlocutores y sin dejar de prestarles atención en ningún momento. Como destaca María Neira, responsable de Salud Pública de la OMS, en el documental: "sabe perfectamente donde está". La médico explica cómo la reina Letizia "se documenta y tiene conocimiento de los temas".

Su evolución de plebeya a reina es uno de los aspectos que destacan en el documental. El propio Vargas Llosa destaca que ella no fue educada para esto, y que pasó de periodista a reina sin aparente esfuerzo. "No debe ser fácil ser reina", destaca el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ante las cámaras, "el rey fue educado para esto, ella no". El escritor valora su esfuerzo y apunta que "está dando sus frutos".

Culta, leída... y humana

El historiador hispanobritánico Charles Powell se refiere a la reina Letizia como "una mujer culta y leída", a lo que añade su perfecta conexión con el rey Felipe VI, con quien dice que "funcionan como un tándem".

Sagrario Ruiz de Apodaca destaca su lado más humano:"ella es de carne y hueso", dice en referencia al rifirrafe con la reina Sofía en la catedral de Palma, que cree que "no fue afortunado", pero que se exageró en los medios. Esta periodista, muy cercana a Letizia en el momento en que la actual reina comenzó su relación con el entonces príncipe Felipe, habla también en el documental de cómo fue ese momento, cómo Letizia cambió de forma de vestir y empezó a ir "más coqueta". El documental muestra también el cambio de un piso de un barrio de Madrid a la Zarzuela.

Pero además del pasado, el documental habla mucho del presente. Muestra a una reina feminista, preocupada por la situación de las mujeres en cualquier ámbito y lugar, desde grandes lacras como la trata hasta su interés en el deporte femenino, con imágenes de una sonriente Letizia que saluda una a una a las integrantes del equipo y cómo ayuda a una de ellas a levantar una enorme copa.

El interés de la reina por los niños también tiene eco en el documental alemán, y su apoyo incondicional a la infancia. Se puede ver, entre otras cosas, la visita a un centro escolar, donde no deja de sonreir mientras escucha a los pequeños; o en un foro en el que muestra su preocupación por el anafabetismo infantil. Pero también se muestra a una Letizia muy interesada en la cultura, y en el cine en particular, como gran fan de Martin Scorsese que es. En definitiva, una reina que ha llamado la atención de la cadena alemana por su profesionalidad, su cercanía y su labor como una gran reina del siglo XXI, que, como resume la periodista Ruiz de Apodaca al final del documental, seguirá defendiendo causas y dando voz a aquellos que no la tienen.

