Un año 'detrás' de la Reina: Julia Melchior nos cuenta su experiencia con una anécdota inolvidable

Julia Melchior responde a las preguntas de HOLA.com con la comida recién digerida. Media hora antes ha atendido a otro medio de comunicación, y cuando acaba de hablar, corre hacia una cita médica. Su documental De profesión: Reina, en el que ha seguido durante un año a doña Letizia, ha llamado la atención de la prensa internacional, especialmente de la española, que busca conocer de primera mano cómo es la Reina desde la primera línea. La vasta experiencia de la periodista en Casas Reales la avalan, y sus amplísimo vocabulario en español la hace una fuente de información única. La producción será emitida el sábado en la cadena pública alemana ZDF, y doña Letizia representa solo la primera entrega de una serie que pretende reflejar el papel de la reina como profesión en el siglo XXI.

La periodista solo tiene buenas palabras para la Reina. "Es una mujer de nuestra época, de nuestra generación. No me sentiría representada con una reina como madre de la nación", asegura Julia Melchior. Valora muy positivamente la anterior profesión de doña Letizia, porque cree que le ayuda a profundizar en los problemas de los temas que representa. "Creo que a ella, como ha estado al otro lado de esta profesión, le gusta que pongamos el foco en el trabajo que realiza, en los temas que aborda en sus actos". Sobre todo, valoró la cortesía y atención que tuvo la reina Letizia con su equipo durante el año de rodaje.

VER GALERÍA

¿Cómo ha vivido la experiencia de grabar este documental?

Esto ha sido para los españoles algo grande, parece que por el hecho de tener accesibilidad a la reina. Pero yo no tenía más contacto con ella que otros medios de comunicación, pero lo que sí me dejaron hacer, durante un mismo acto, por ejemplo, grabar desde otro ángulo, porque estamos haciendo un documental. Para nosotros es importante ver la cantidad de fotógrafos y periodistas que están al otro lado. La Casa Real entendió perfectamente que para un documental tardamos más en generar nuestras imágenes, tenemos que cambiar las lentes de las cámaras… Nuestros requisitos técnicos son diferentes, y lo comprendieron.

¿Cómo ha sido grabar a la reina Letizia?

En los actos más pequeños, nos saludaba y hablaba sobre la prensa, decía cosas como: “¡Ya están los alemanes aquí otra vez!”, o hacía algunos chistes sobre cómo nos comportamos los germanos, nos preguntaba qué tal nos trataban los españoles… Me pareció muy cortés, porque nos fuimos desde Alemania a Extremadura, Valladolid, Mozambique, Ginebra… para grabar un acto suyo. Me gustó mucho su atención, la cortesía y el respeto hacia nuestro trabajo. Creo que ella, como ha estado al otro lado de esta profesión, le gusta que pongamos el foco en el trabajo que realiza, en los temas que aborda en sus actos.

La semana pasada, la revista ¡HOLA! publicó una encuesta elaborada por Sigma en la que los españoles debían valorar a la reina Letizia. Le pusieron muy buena nota, especialmente en su formación, el compromiso social, y la profesionalidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

¡Qué bien! Subrayo ese resultado. Me parece una mujer muy creíble, auténtica en todos los temas sociales, especialmente en el de la mujer. Creo que es una reina moderna emancipada y con autodeterminación. El foco de la serie, de hecho, es entender cómo encajan en el papel de una reina consorte, con un papel secundario, las mujeres modernas como doña Letizia, Matilde de Bélgica y Máxima de Holanda.

Su formación ha sido el aspecto más valorado por los españoles. ¿Cómo crees que le afecta en su profesión como reina?

Primero, es impecable a la hora de pronunciar su discurso. Se sube al palco, se pone frente al micrófono y a una audiencia enorme con una seguridad y profesionalidad que tanto el cámara como yo valoramos mucho, porque siempre hemos dicho que ella sabe. Otra cosa que me han contado las organizaciones que se reúnen con ella, desde las asociaciones de enfermedades raras, APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), o la Fundación Princesa de Asturias, es que se trata de una persona con mucho olfato, tiene mucho instinto para subrayar los puntos cruciales y las claves. Te pregunta y entiende cuál es el problema, se prepara muy bien y entra en los temas en profundidad. Yo creo que eso tiene que ver lógicamente con su pasado.

Loading the player...

¿Desde cuándo ha seguido a la reina?

Empezamos a grabar en septiembre del año pasado, pero comencé la preparación del mismo medio año antes. Así que he tardado en finalizar el documental un año y medio. Pero no empecé de cero, porque ya he hecho tres documentales antes sobre la Casa Real española y otras casas reales, que siempre me ayuda a entender detalles como por ejemplo, el papel de la Constitución.

¿Se ha encontrado con algunas dificultades realizando este documental?

Muchas veces nos hemos quedado desilusionados con las oportunidades que hemos perdido, en el sentido de que a veces no hemos tenido las mejores condiciones para grabar. Es normal, nosotros siempre esperamos conseguir algo explosivo, queremos capturar un momento especial con ella. Pero tuvimos las mismas dificultades que cualquier otro medio, excepto en algunos actos, en los que compensamos la decepción. Hemos podido ir a la Casa Real antes, como buenos alemanes, muy puntuales ¿no? Y hemos aprovechado estos momentos para averiguar algunas cosas, prepararnos, grabar la atmósfera… En un documental en el que la protagonista principal es doña Letizia, tiene la misma importancia capturarla a ella como grabar la reacción a la reina. Por eso nos quedamos después, para ver cómo la gente percibe esos momentos con doña Letizia a posteriori. El documental es un puzle, así que espero que la imagen completa aporte las impresiones que nosotros hemos visto.

¿Tiene alguna anécdota que recuerde especialmente?

Hubo un momento en Mozambique en el que todos bajaron del avión cuando aterrizamos. Los periodistas siempre salen por la parte de atrás del avión y se plantan frente a la escalera para captar las imágenes de la Reina. Yo tenía que llevar todo el equipo de la cámara porque mi compañero estaba abajo: el trípode, las lentes, el equipaje de mano… Mientras recogía todo, pensando que mis compañeros se encontraban en plena acción, oí detrás de mí: “¡Hola, Julia!”. Me di la vuelta y era la Reina, toda arreglada y bien vestida, esperando el gran momento en el que abren las puertas y baja las escaleras para ser recibida en el aeropuerto. Me preguntó: “¿Has podido descansar en el vuelo?”. Y yo le respondí: “Sí, ¿usted también?”. Estaba tan sorprendida… Me pareció una persona muy simpática, personal y cercana. Me dio la sensación de que era una situación muy pueril, estar dentro de esa aeronave vacía, con todos los bártulos técnicos, y de pronto escuchar su voz a mi espalda.

VER GALERÍA

Con una experiencia tan cercana, ¿cómo valoras a la Reina?

Está muy de moda criticar a la Reina, ver lo que hace mal o fijarse solo en su armario, en lugar de valorar la cantidad de cosas que hace bien. Esta es la conclusión del documental: ser reina es un trabajo y un oficio muy difícil, pero también ofrece muchas oportunidades para mejorar el mundo. Como española me sentiría muy bien representada por ella, es una mujer de nuestra época, de nuestra generación. No me sentiría representada con una reina madre de la nación. Ella encaja bien en el contexto español, con su seriedad: no es tan abierta como Máxima de Holanda porque en España la situación es más complicada. No encajaría que se estuviera riendo todo el día. La presión mediática también es muy grande, sales de palacio y ya te están grabando con el teléfono, cualquier gesto se puede malinterpretar. Es muy difícil ser una persona pública ahora, pero más lo es ser reina, pertenecer a una Familia Real. Eso hace que se controlen más y estén más disciplinadas en los actos públicos.

¿Veremos en el documental a una reina Letizia que nos sorprenda?

Ojalá. Ojalá consigamos transportar la imagen que nosotros tenemos de ella después de estar este año observándola en su oficio. Queremos que no sea conocida como madre o mujer, sino como reina Letizia. Lleva el cargo con mucha seriedad, profesionalidad y corazón, y espero que el documental consiga transportar esta imagen.

Haz click para ver el documental de Letizia Ortiz, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de royals y celebrities. ¡No te lo pierdas!