La nueva vida de Aiko de Japón, la hija del Emperador que se incorpora al mundo laboral

Una nueva etapa comienza para Aiko de Japón, que el pasado 1 de diciembre cumplió 22 años. La única hija de los emperadores Naruhito y Masako compaginará sus labores institucionales, en las que tiene cada vez más relevancia, con el inicio de su carrera laboral. El próximo mes de abril, una vez completado su paso por la universidad, se va a incorporar a la Cruz Roja ya que siempre ha tenido "interés" en este organismo que está estrechamente vinculado a la Familia imperial nipona puesto que las emperatrices son presidentas honorarias.

"Estoy feliz de participar en las obras de la Cruz Roja japonesa y me siento decidida. Trabajando duro y con la conciencia de que me he convertido en miembro de la sociedad, espero poder ayudar aunque sea un poco a la gente y a la sociedad", ha dicho la princesa en un comunicado de la Agencia de la Casa Imperial. A falta de los detalles concretos de la labor diaria que llevará a cabo, solo se sabe que se desplazará cada día a la sede de Minato, uno de los 23 barrios que conforman la metrópolis de Tokio. Alberga decenas de embajadas y las oficinas de grandes empresas internacionales.

Aiko de Japón, que no forma parte de la línea sucesoria por la ley sálica, visitó el pasado mes de octubre las instalaciones de la Cruz Roja para profundizar su conocimiento sobre esta organización de la que ahora va a formar parte. Acompañada de sus padres, que la apoyan en esta nueva andadura laboral, recorrió una exposición que recoge las actividades que se llevaron a cabo tras el devastador terremoto que hubo en 1923. El seísmo asoló la región nipona de Kanto y afectó además gran parte del país, dejando importantes daños y generando el caos en buena parte de Asia.

La princesa es alumna de cuarto curso del Departamento de Lengua y Literatura japonesas de la Universidad Gakushuin, la misma en la que estudió su padre, el emperador. Aiko de Japón estuvo tres años recibiendo clases de forma telemática desde el Palacio Imperial debido a la crisis sanitaria. En diciembre expuso una tesis basada en los poemas waka, un género de poesía nipón. Antes de su etapa universitaria, en 2018, hizo un programa sobre cultura británica en Eton, el prestigioso internado al que acudieron, entre otros, los príncipes Guillermo y Harry de Inglaterra.

Siguiendo los pasos familiares

La agencia oficial de AIko de Japón se ha mantenido durante su etapa universitaria y va a hacerlo también durante su vida laboral. Cuando en 2022 ofreció su primera conferencia de prensa prometió cumplir con sus deberes en el Trono del Crisantemo, siguiendo así el ejemplo de sus padres y de sus abuelos pero siguiendo su propio ritmo. Sus apariciones en actos públicos, incrementadas con su mayoría de edad, reconocía que habían sido tensas porque le resultaba extraño "formar parte de cosas que solo mis padres habían hecho hasta ahora". Reconocía que en estas situaciones influía su timidez y se mostró proclive a esforzarse para superar esa vergüenza que poco a poco va dejando atrás.

