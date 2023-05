Achileas de Grecia, el príncipe actor, se gradúa en Nueva York acompañado por su familia y su novia

A Achileas Andreas, tercer hijo de los príncipes Pablo y Marie-Chantal de Grecia y ahijado de la infanta Elena, le corre la interpretación y el espectáculo por las venas y buena prueba de ellos es que acaba de graduarse con honores en Artes por la Universidad de Nueva York. Lejos de hacerlo solo, el Príncipe ha estado acompañada por sus padres y por sus hermanos, así como por su novia la modelo y fotógrafa británica Isabella Massenet, hija de los fundadores de Net-a-Porter, quien también se ha graduado en Artes tras estudiar Literatura inglesa y cine en la Universidad de California.

Achileas de Grecia, quien logró en 2020 colarse en la lista de los príncipes más atractivos realizada por la revista Tatler, estaba pletórico de felicidad por esta titulación con la que afianza aún más su gran sueño de convertirse en actor y así lo ponen de manifiesto las numerosas imágenes que su familia ha compartido en las redes sociales. Y aunque aún le queda mucho camino por recorrer, el hijo de Marie Chantal y Pablo de Grecia ya ha hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación haciendo en 2017 una aparición especial en la popular telenovela estadounidense The Bold and the Beautiful (en español Belleza y poder), en la que también ha actuado su tía, la princesa Theodora, así como en la película Light Warriors.

El joven, que acumula más de 458.000 seguidores en Instagram a los que muestra sus viajes, cómo es su día a día en Nueva York o lo mucho que echa de menos a su abuelo, el recientemente fallecido Constantino de Grecia, es un gran aficionado del esquí, del motocross y del baile, así como un gran virtuoso tocando la batería. Y a pesar de que él siempre se ha mantenido en un segundo plano, en los que, a los asuntos públicos de sus padres, se refiere, lo cierto es que es un chico muy extrovertido, con muchas ganas de comerse el mundo y hacerse un nombre en la meca del cine.

“Estamos muy orgullosos de su logro y dedicación. El mundo te está esperando” le felicitaba su padre, Pablo de Grecia, a través de las redes sociales Un emotivo brindis al que no tardaba en unirse su madre, Marie-Chantal, quien compartía con sus seguidores una imagen abrazando a su hijo en su gran día. Su hermana Olympia, de 26 años, también hizo lo propio y no dudó en dar la enhorabuena públicamente al recién graduado, así como su hermano Odysseas, de 18. Quien también se encontraba por allí, aunque hizo alarde de su discreción fue Constantino, de 24 años, quien mantiene desde hace algunos meses un noviazgo con la modelo Poppy Delevingne. El gran ausente fue Aristides, de 14, quien seguramente se encontraba en el colegio.

Achileas estudió durante cuatro años en el Wellington College de Berkshire, un internado a las afueras de Londres y fue allí donde descubrió su vocación. “Cuando era niño, veía las películas y programas de televisión y pensaba: ‘Quiero ser actor’. A los quince años, recibí clases de teatro en el colegio”, explicó Achileas en una entrevista a la revista Paper. “Presenté mi monólogo ante toda la escuela. Me dio miedo, pero también me di cuenta de que era mi sueño y tenía que aprovechar la oportunidad”.

Con las tablas suficientes para hacer frente a los que el futuro le tenga preparado, Achileas ha ido perdiendo con el paso de los años el miedo escénico, ya sea para presentarse a cualquier tipo de casting e incluso para ejercer como modelo, como hizo para el año pasado para la firma Zadig et Voltaire.

De llegar a casarse algún día con Isabella, el príncipe y su chica formarían una de las parejas más poderosas de la industria del lujo. El príncipe es nieto y heredero del magnate Robert Warren Miller, fundador de los Duty Free, las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos. Por su parte, la británica. como hemos señalado anteriormente, es hija de Arnaud y Natalie Massenet, fundadores de la web Net-a-Porter y pioneros en la venta de moda de lujo por internet.