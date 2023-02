Theodora de Grecia, ¿aplazará de nuevo su boda tras la muerte de su padre?

Fue en noviembre de 2018 cuando la oficina privada del rey Constantino de Grecia anunció el compromiso de su hija más pequeña, la princesa Theodora con el abogado estadounidense Matthew Kumar. Sin embargo, cuatro años después de aquel anuncio, la pareja aún no ha contraído matrimonio ni siquiera se sabe cuándo lo hará y muchos menos después de los tristes acontecimientos vividos tras la muerte del padre de la Princesa, quien ahora ya no podrá llevarla hasta el altar.

En un principio Theodora y Matthew tenían previsto darse el ‘sí, quiero’ en mayo de 2020 sin embargo la expansión imparable del coronavirus les obligó a aplazar la celebración fijando su enlace para el verano de 2023 en Porto Heli, tal y como publica la revista ¡HOLA! Sin embargo, el ‘sí,quiero’ de la pareja vuelve a estar en el aire y se desconoce si decidirán finalmente retrasar de nuevo su boda.

A pesar de que llegó a rumorearse con una posible crisis entre la pareja después de que Theodora acudiera sola a la boda de su hermano Philippos con la heredera suiza Nina Nastassja celebrada el 12 de dciembre de 2020 en St.Moritz, lo cierto es que la pareja continúa tan enamorada y unida como el primer día y prueba de ello, es como Matthew ha acudido a arropar a su futura esposa al cementerio de Tatoi, donde estos días la familia está supervisando los trabajos de adecuación que se están realizando en el camposanto con el objetivo de dejar todo listo para que el lunes pueda ser enterrado su padre.

La única certeza hasta el momento es que el enlace de Theodora y Matthew promete reunir a miembros de todas las Casas Reales, incluida la española. Cabe recordar que Constantino de Grecia era el hermano de doña Sofía, y que la madre del Rey guarda mucho cariño a sus sobrinos griegos. Al enlace de los príncipes Nicolás y Tatiana, en 2010, asistieron la Reina Sofía, don Felipe y doña Letizia, entonces príncipes de Asturias; la infanta Elena y la infanta Cristina con su por aquel entonces marido, Iñaki Urdangarín. Guillermo y Máxima de Holanda, Federico y Mary de Dinamarca, y Haakon y Mette-Marit de Noruega también tienen una estrecha relación con la Familia Real helena.esa desarrolla su carrera como actriz.

Theodora conoció a su prometido en la ciudad de Los Ángeles, donde vive desde hace más de una década. En 2006, concluyó sus estudios de Artes Escénicas en la Universidad de Brown, ubicada en Providence, en el estado americano de Rhode Island. Poco después, continuó su formación teatral en la Universidad de Northeastern, en Boston. En 2010, se mudó a California para iniciar su carrera como actriz. Al año siguiente, hizo su debut en The Bold and the Beautiful, una popular telenovela que lleva casi 35 años en antena. Aunque es princesa y alteza real y está emparentada con toda la realeza europea, en Hollywood utiliza el nombre de Theodora Greece. Al principio de conocerse, el letrado norteamericano desconocía que esa chica que se dedicaba a la interpretación era hija de un Rey pues en California llevaba una vida de lo más normal.