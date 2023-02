¡Marie-Chantal Miller no se calla! La significativa imagen que ha compartido de las memorias del príncipe Harry La esposa de Pablo de Grecia no se ha mantenido ajena al lanzamiento del polémico libro

Es la noticia del día y si los ciudadanos de medio mundo no han dejado de comentar las controvertidas memorias del príncipe Harry, que han salido a la venta hoy, los miembros de la aristocracia y la realeza tampoco han rehuido la cuestión. Es el caso de Marie-Chantall Miller, la esposa de Pablo de Grecia que no se ha quedado callada ante la evidente brecha cada vez más grande entre los Windsor y el duque de Sussex y ha compartido una imagen con la que parece revestir de fina ironía un claro mensaje.

Se trata de la fotografía del escaparate de una librería en el que, casualidad o no, han colocado el libro Spare (En la sombra en español) junto a otro titulado How to kill your familiy (Cómo matar a tu familia) de la autora Bella Mackie. La empresaria, que no ha añadido nada a la elocuente imagen, se ha pronunciado de esta forma ante la polémica que sacude a la familia real británica, con la que la casa real griega mantiene una relación cercana.

Marie-Chantal Miller siempre ha defendido su criterio ante diferentes situaciones, por polémicas que fueran, y no ha tenido reparos en hacerlo públicamente. En la memoria colectiva ha quedado el desencuentro que mantuvieron la reina Letizia y doña Sofía ante la catedral de Palma en 2018 y la posterior reacción de la esposa de Pablo de Grecia, que publicó un comentario en Twitter defendiendo a su tía con vehemencia. "Ninguna abuela merece ese tipo de trato. Ha mostrado su verdadera cara", escribió entonces en un comentado post que llegó hasta el New York Times.

Muy probablemente su postura sobre el príncipe Harry, mucho más sutil, no tendrá ni de lejos la misma repercusión, pero vuelve a demostrar que autoimponerse el silencio no es para ella. Marie Chantal, que tiene cinco hijos con Pablo de Grecia (Olympia, Constantine, Aquileas, odysseas y Arístides), reside en Londres junto a su familia, aunque hace unos días se desplazaba a Grecia para estar al lado de su suegro, Constantino de Grecia, que permanece ingresado tras sufrir un derrame cerebral. También han viajado a Atenas para acompañar al que fuera el último rey heleno, sus otros hijos y sus hermanas, la princesa Irene y la reina Sofía.

