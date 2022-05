Fallece el padre de Rania de Jordania a los 88 años

Rania de Jordania se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida con el fallecimiento este viernes 27 de mayo de su padre, Faisal Al-Yasin, que tenía 88 años. La esposa del rey Abdalá, desolada por perder a un pilar fundamental y todo un referente, ha compartido una bonita imagen de su progenitor que ha acompañado de un texto en el que dice: "Mi querido padre, que en paz descanses". Faisal siempre estuvo vinculado a la medicina ya que estudió en la Universidad de El Cairo, después se trasladó a Irlanda del Nortea para especializarse en cirugía y pediatría y más tarde trabajó en Kuwait. Además, fue uno de los primeros médicos árabes que obtuvo una licencia para abrir su propia clínica.

VER GALERÍA

-La infanta Cristina y Mette-Marit de Noruega acuden a la fiesta preboda de Mafalda de Bulgaria en Mallorca

-Ya hay fecha para el regreso de Ana Rosa Quintana al trabajo

Ha sido la Familia Real jordana quien ha dado a conocer la triste noticia en un comunicado oficial en el que se puede leer: "La Corte Real Hachemita lamenta el fallecimiento del padre de Su Majestad la Reina Rania Al Abdullah y el abuelo de Sus Altezas Reales el Príncipe Heredero Al Hussein bin Abdullah II, el Príncipe Hashem bin Abdullah II, la Princesa Iman bint Abdullah II y la Princesa Salma bint Abdullah II, Faisal Sidqi Al Yassin, que su alma descanse en paz, quien falleció el viernes 27 de mayo de 2022". Además, indican en el texto que "por orden de Su Majestad el Rey Abdullah, la Corte Real Hachemita ha anunciado siete días de luto, a partir del viernes". Para finalizar, expresan su "más sentido pésame y condolencias a Sus Majestades, Sus Altezas Reales y a la familia Yassin en estos tiempos difíciles".

VER GALERÍA

La última etapa no está siendo del todo fácil para los miembros de la Familia Real de Jordania. Hace un mes Abdalá de Jordania tuvo que ser intervenido en el hospital de Frankfurt (Alemania) de una hernia de disco que le obligó a hacer un alto en su agenda institucional, actuando como regente su hijo mayor, el príncipe heredero Al Hessein. El Rey llevaba tiempo padeciendo esta dolencia cuyo origen fue un lanzamiento en paracaídas en las Fuerzas Especiales, pero se fue agravando y provocándole fuertes dolores de espalda y dificultad de movimiento. La presión sobre el nervio debido a la hernia ha ido en aumento y le obligó a someterse a una cirugía de urgencia.

Escasos días antes de la operación, Hamzah de Jordania renunció a su título de Príncipe mediante un comunicado. "Conforme a lo que he atestiguado en los últimos años, he llegado a la conclusión de que mis convicciones personales, que mi padre me infundió y a las que a lo largo de mi vida he intentado duramente adherirme, no están en sintonía con los enfoques, las tendencias y los modernos métodos de nuestras instituciones", señalaba. Su decisión sorprendió puesto que solo un mes antes había pedido perdón a su hermano, el actual monarca, por "el capítulo lamentable que el país superó, guiado por la sabiduría, la paciencia y la tolerancia de Su Majestad", haciendo referencia al intento de golpe de Estado en el que se vio envuelto. El príncipe, hijo de la reina Noor, ha estado bajo arresto domiciliario desde abril de 2021 por su presunta participación en la conspiración. Él negó los hechos, fue indultado por el monarca y los dos escenificaron la reconciliación días más tarde en los actos del centenario del reino hachemita.