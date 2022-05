La infanta Cristina y Mette-Marit de Noruega acuden a la fiesta preboda de Mafalda de Bulgaria en Mallorca

En muy pocas horas Mafalda de Bulgaria comenzará un nuevo e importante capítulo en su vida al contraer matrimonio con Marc Abousleiman, junto al que mantiene una discreta relación desde hace ocho años. La pareja ha elegido Mallorca para su gran día, y como la mayor parte de los invitados a su enlace ya ha aterrizado en las islas Baleares procedentes de diferente puntos del mapa, la nieta del rey Simeón de Bulgaria y su prometido han organizado para todos ellos una bonita fiesta preboda. El telón de fondo es la finca que Kyril de Bulgaria tiene en la localidad de Porreres, donde han congregado a personas de su círculo íntimo como la infanta Cristina o Mette-Marit de Noruega.

Tal y como ha adelantado Última hora, para disfrutar de esta velada de reencuentros y momentos felices, los asistentes han tenido que pasar por un acceso empedrado y estrecho que conducía hasta la finca. La propia Mafalda ha sido fotogrfiada con un look granate en el interior de una furgoneta junto a otras chicas. De una monovolumen se ha bajado la princesa Mette-Marit, con un vestido de flores, mientras que la infanta Cristina ha sido inmortalizada caminando, con un vestido camisero de rayas, sandalias y clutch negro. El padre de la novia, Kyril de Bulgaria, ha accedido a su residencia conduciendo su propio vehículo, muy sonriente y en compañía de Katharine Butler. También Kubrat de Bulgaria junto a Carla Royo-Villanova, que iba vestida de verde, ha llegado en su coche.

La hermana de Felipe VI mantiene una gran amistad con la madre de Mafalda, Rosario Nadal, a la que eligió como madrina de bautismo de su hija Irene Urdangarin. La musa de Valentino ha estado a su lado también en otros momentos destacados como la fiesta de su 50 cumpleaños que celebró en 2015 en Ginebra. Además está vinculada a Kyril de Bulgaria puesto que la relación relación de don Juan Carlos y Simeón de Bulgaria es muy estrecha y se ha extendido también a sus hijos. Por su parte, la Princesa heredera de Noruega también se lleva muy bien con los padres de la novia. Incluso ha veraneado en alguna ocasión con ellos en Mallorca, donde ahora vuelven a juntarse por un bonito motivo.

Entre los invitados a los que hemos visto llegar en las últimas horas a la isla se encuentran también Olivia Palermo y su marido Johannes Huebl, cuyas primeras imágenes en Mallorca ha mostrado en primicia ¡HOLA! La modelo y Mafalda se conocieron en Nueva York y siguen unidas por una gran amistad a pesar de que ahora viven a miles de kilómetros de distancia. No han faltado tampoco la artista Marie Lang y el modelo Edison Kelmendi, quien ha disfrutad antes de la preboda de una jornada de relax bajo el sol y junto al mar.

Un lugar lleno de significado para el broche de oro a su relación

La pareja celebrará este sábado una ceremonia civil ya que, aunque ambos son cristianos, el novio es maronita. Mafalda y Marc han apostado por Mallorca ya que se trata de un lugar lleno de significado y recuerdos para ella como el enlace de sus padres, celebrado el 15 de septiembre de 1989 en la capilla de Santa Ana del Palacio Real de la Almudaina. La isla balear es la tierra natal de su madre, Rosario Nadal, a la que está muy unida. "Es la mejor, mi ídolo", dice de la musa de Valentino, a la que está muy agradecida por animarla incondicionalmente en su carrera musical: "No estaría aquí sin su apoyo". Para su padre, el príncipe de Preslav, se trata del destino habitual para desconectar los veranos y tiene su propia casa en Baleares.

Mafalda Sajonia-Coburgo-Gotha es la primera de los once nietos de Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo que se casa. Su relación sentimental comenzó en el Liceo Francés Charles de Gaulle (Kensington), en cuyas aulas conoció al que en unas horas será su marido. Además, su camino y el de Marc siguió en paralelo durante su estancia en Boston, Estados Unidos, donde cursaron sus estudios universitarios. Mientras que la mayor de los tres Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal está volcada en su carrera musical, con la que no deja de cosechar éxitos, su pareja es informático y trabaja en el sector de las finanzas como vicepresidente de la compañía americana Further Global Capital Management.