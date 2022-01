Reencuentros, cancelaciones y un gran enigma: así pasarán los 'royals' la Navidad

Queda poco más de una semana para Nochebuena y las Casas Reales ya están planeando cómo pasarán sus miembros las fechas más entrañables del año. Además de los tradicionales discursos televisados que los jefes del Estado dirigen a sus naciones, las Familias Reales se preparan para reunirse en un año marcado por los reencuentros y las cancelaciones de última hora por el avance de la nueva variante del coronavirus en Europa. La princesa Leonor regresó a España el pasado día 10 procedente de su colegio de Gales, donde está estudiando Bachillerato Internacional. Lo mismo hizo su ‘compañera’ Alexia de Países Bajos. La segunda hija de los reyes Guillermo y Máxima estudia en el mismo centro que la heredera española y ya ha protagonizado un emotivo encuentro con su familia. Isabel II, que ha visto en las últimas semanas como su agenda se reducía por consejo médico, finalmente no podrá juntar en Sandringham a toda su familia en un tradicional almuerzo. También se queda sin celebración Margarita de Dinamarca que ha tenido que cancelar la gran gala de Año Nuevo por el alarmante avance del coronavirus en su país. En Mónaco sigue la incógnita de si la princesa Charlene regresará del centro en el que se encuentra ingresada para estar con su marido y sus hijos

Los planes navideños de la princesa Leonor

La Familia Real española está viviendo unos días inolvidables. Es una Navidad diferente marcada por el regreso de la princesa Leonor y que será exprimida al máximo. De hecho la próxima semana, los Reyes solo tienen compromisos oficiales el lunes. Don Felipe estará presente en el juramento o promesa del nuevo ministro de universidades, Joan Subirats, para luego inaugurar el AVE a Galicia. Por su parte, doña Letizia viajará hasta San Sebastián donde inaugurará la reunión anual de directores de centro del Instituto Cervantes. El resto de la semana no tienen agenda oficial. La Casa Real ha distibuido una imagen inédita del último encuentro de la Princesa con su familia, que tuvo lugar hace unos días y que ha servido para ilustrar la felicitación navideña de don Felipe y doña Letizia de este año. Estará más de tres semanas que finalizarán el 5 de enero ya que en Reino Unido no se celebra la festividad de los Reyes Magos y que ausentarán a Leonor de otra tradición familiar: merendar roscón en casa de su abuelo, Jesús Ortiz, el 6 de enero. Sí está previsto que la heredera acompañe a su padre, Felipe VI, durante la grabación del discurso de Nochebuena.

El cariñoso reencuentro de Alexia de Países Bajos

El mismo día que la princesa Leonor regresaba de Gales lo hacía Alexia de Países Bajos, la segunda hija de los reyes Guillermo y Máxima. La Casa Real ha publicado una imagen de la Princesa con sus padres y sus hermanas de lo más cariñosa y emotiva en la que se ve a los cinco con la mejor de sus sonrisas por volver a estar juntos. “Se acercan las vacaciones: de nuevo en casa juntos”, era el mensaje que acompañó la bonita estampa familiar. Seguro que en su vuelta a Palacio, Alexia podrá escuchar cómo pasó su hermana mayor su 18º cumpleaños y las emociones que vivió durante su ingreso en el Consejo de Estado, que marca el inicio en la vida institucional de la princesa Amalia.

Isabel II cancela su familiar almuerzo navideño

Finalmente no va a poder ser. Isabel II había programado, con toda la ilusión, reunir la próxima semana a toda su familia en el tradicional almuerzo de Navidad. El avance de la variante ómicron en Reino Unido, el aumento de casos y la recomendación del Gobierno de que las reuniones festivas sean en grupos pequeños han llevado a la soberana a cancelar el almuerzo prenavideño. En esta cita estaban convocados 50 familiares de la Reina y dado su avanzada edad, 95 años, no parecía muy aconsejable que la celebración siguiera adelante.Su hijo, el príncipe Carlos, y su esposa, la duquesa de Cornualles, han compartido una imagen en la que aparecen junto a un ábrol de Navidad en su casa de Clarence House para animar a la gente a que no se olviden durante estas fiestas de las personas mayores, que acusan especialmente la soledad en estos días del año. Además de no poder estar con los suyos, la soberana británica se enfrenta a una Navidad muy triste pues será la primera que pase sin Felipe de Edimburgo, que falleció el pasado abril a los 99 años. La soberana británica tampoco podrá hacer excesos ya que su salud, que se ha visto resentida en los últimos tiempos, será vigilada de cerca por su equipo médico. La Reina ha tenido que suspender y aplazar algunos actos públicos y bajar el ritmo de su agenda por recomendación facultativa.

Margarita de Dinamarca se queda sin gala de Año Nuevo

Por segundo año consecutivo, Margarita de Dinamarca se ha visto obligada a suspender los tradicionales festejos de Año Nuevo por el avance del coronavirus en el país. La soberana danesa era anfitriona todos los 1 de enero de una gran gala que ofrecía para el Gobierno y los representantes del país y otra para el cuerpo diplomático y los servicios de emergencia que tenía lugar unos días más tarde. Las autoridades del país han decretado el cierre del ocio nocturno desde esta misma noche y se han adelantado una semana las vacaciones escolares para los alumnos de Primaria. Dinamarca registra una incidencia de más de 1.100 casos de infectados por coronavirus por cada 100.000 habitantes. Lo que sí que se mantiene es el tradicional discurso que la Reina pronunciará el 31 de diciembre a las seis de la tarde y que se transmitirá en directo por televisión.

El enigma de si Charlene estará en el Principado

Donde más inusuales van a ser las navidades es en Mónaco. Todavía se desconoce si la Princesa regresará al Principado para reunirse con su marido y sus hijos. Tampoco se sabe si aparecerá en la felicitación navideña con el resto de la familia Grimaldi. A los problemas de salud que tiene la Princesa se suma el avance del coronavirus que es especialmente preocupante en Europa y que ha hecho que los mellizos de la pareja, Jacques y Gabriella, reciban sus clases en Palacio en lugar de en su colegio hasta que la situación se estabilice. A pesar de que Charlene de Mónaco regresó al Principado el pasado 8 de noviembre, tras pasar sesis meses en Sudáfrica, su país natal, aquejada de una grave infección otorrinolaringológica que la obligó a pasar hasta en tres ocasiones por quirófano, sigue convalenciente en un centro de Europa. “Puedo decir que estaba sufriendo una fatiga increíble. No podía dormir bien durante varios días, no estaba comiendo bien tampoco. Ha perdido mucho peso, lo que la hace más vulnerable a las enfermedades, como catarro, gripe o, Dios nos libre, Covid”, dijo en la revista People. En todo este tiempo, el príncipe Alberto ha estado acompañado por sus hermanas, las princesas Carolina y Estefanía, y por sus sobrinos.

La Casa Real noruega se vuelca con Adviento

La familia del rey Harald está volcada con el Adviento. Es tradición que los miembros más jóvenes de la monarquía realicen adornos navideños que se conservan generación tras generación. Una de las salas más navideñas del Palacio Real es el salón Rode, donde los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, hijos de Haakon y Mette-Marit de Noruega, realizaban de niños sus adornos. La finca de Skaugum aún conserva arreglos navideños de la época de Marta de Suecia, madre del actual soberano.

El regreso de Magdalena de Suecia por Navidad

Magdalena de Suecia, hija de los reyes Carlos Gustavo y Silvia, regresará este lunes a su país natal. La Princesa vive con su marido, Chris O’Neill, y sus tres hijos en Estados Unidos. Ese día participará en un acto muy navideño: la recepción de abetos por parte de los estudiantes de la Academia Forestal Sueca. La Familia Real no tiene programados compromisos públicos entre el 24 de diciembre y el 8 de enero. El día 23 los Reyes acudirán a un concierto en la capilla del castillo de Drottningholm.