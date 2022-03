Philippos de Grecia y Nina Flohr agasajan con una comida a sus invitados como broche de oro a las celebraciones de su enlace

Los festejos por el enlace de Philippos de Grecia y Nina Flohr continúan. Como broche final a tres jornadas inolvidables, llenas de recuerdos, emociones y mucha felicidad, los recién casados han organizado una comida de despedida para los familiares y amigos que han viajado hasta la capital griega para estar con ellos en un día clave. Poco después de que el reloj marcase las doce del mediodía (hora local), los invitados han comenzado a abandonar el hotel King George de Atenas en el que se han alojado estos días para iniciar el camino hasta el tercer escenario del enlace real: el Club Náutico, próximo al puerto de El Pireo. Se trata de uno de los lugares favoritos de la Familia Real helena, que suele realizar allí sus celebraciones más importantes como las bodas de oro de los reyes Constantino y Ana María.

Una de las primeras personas en salir del hotel, donde les esperaban diferentes furgonetas para ser trasladados al náutico, ha sido doña Sofía, quien está visiblemente contenta después de estar presente en un día tan importante para su sobrino. Con toda seguridad el enlace le ha traído muchos recuerdos, no solo porque se ha producido en su país natal, sino porque los novios eligieron como telón de fondo la catedral de la Anunciación de Santa María, el mismo lugar en el que ella el dio el "sí, quiero" a don Juan Carlos. Tras la Reina, que ha elegido un look muy juvenil compuesto por pantalones, chaqueta cruzada y el móvil colgado del hombro, ha salido su hermana Irene, con la que ayer posaba muy sonriente a las puertas de la Mitrópoli, donde eran recibidas por Pablo de Grecia.

Junto a su madre y su tía se ha dirigido hasta la celebración también doña Elena, que no solo es prima de Philippos de Grecia sino también su madrina de bautismo junto a la recordada Diana de Gales, Benedicta de Dinamarca, don Juan Carlos, el duque de Edimburgo, Miguel de Grecia y Kyril de Buglaria. Precisamente al príncipe de Preslav tambien le hemos visto salir del hotel con una maleta y un portatrajes acompañado de su pareja, Katharine Butler. La Infanta, con un original look compuesto por chaqueta con bolsillos y pantalón con franja lateral y corchetes, ha hecho con las manos un gesto que indica lo bien que está saliendo todo. La hermana mayor de Felipe VI no solo estuvo ayer en la ceremonia ortodoxa sino que también formó parte de la mágica preboda que hicieron en el lago Vouliagmeni.

A las puertas el hotel, con un radiante sol y unas agradables temperaturas, aguardaban decenas de curiosos que se han recibido con alegría a los reyes Constantino y Ana María de Grecia, ambos muy sonrientes. También hemos visto muy contentos a los hermanos del novio, Nicolás de Grecia con su mujer Tatiana, Theodora de Grecia y Alexia de Grecia. Esta última, antes de bajar las escaleras para montar en la furgoneta, ha posado radiante de felicidad con su marido, Carlos Morales, y sus cuatro hijos, con los que viven en España: Arrietta (19 años), Carlos (16), Ana María(18) y Amelia (14), quienes acaparaban todas las miradas en el enlace. Los dos primeros llegaban juntos a la iglesia y causaban sensación, al igual que sus hermanas, que ejercían de damas de honor de la novia.

Mientras que los invitados, todos con ropa informal y cómoda, salían poco a poco del hotel, los flamantes anfitriones esperaban a las puertas del Club Náutico, donde han posado muy sonrientes y abrazándose. Con estos estos dejan patente el mágico momento que están viviendo diez meses después de su primer enlace, el civil. Ya en el interior de estas instalaciones, los recién casados se reunirán con los seres queridos antes citados así como con Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo, Ernst August de Hannover, Chantal Hochuli, la princesa Alexandra Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Edoardo Mapelli Mozzi o Sassa de Osma, quien ha destacado como una de las mejor vestidas de esta tercera celebración.

