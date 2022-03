En la catedral metropolitana de Atenas De los Borbones a los Windsor: todos los 'royals' que han ido a la boda de Philippos de Grecia y Nina Flohr La pareja por fin ha disfrutado de la gran boda real que tanto deseaban y lo han hecho, como no podía ser de otra manera, rodeados de un buen plantel de representantes de la realeza europea

El desfile de royals estaba asegurado. La duda era quiénes y cuántos de todas las monarquías con las que la casa real griega está relacionada asistirían al esperado enlace de Philippos de Grecia y Nina Flohr, que llega después de una boda civil en Suiza y una reboda en la campiña inglesa. Hasta la imponente catedral ateniense de la Anunciación de Santa María se han acercado miembros de la familia real española y la danesa, las que tienen un parentesco más cercano con los helenos, pero también hemos visto a representantes de los Windsor, los Hannover y los Grimaldi.

La reina Sofía ha vuelto este sábado al escenario de su boda con don Juan Carlos en 1962 y lo hacía para presenciar el 'sí quiero' de su sobrino. Con su hermana Irene Grecia, llegaba con un elegante vestido verde tan solo un día después de acudir a los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. Su apretada agenda no ha sido una excusa para perderse la boda de un familiar tan querido para ella que siempre ha estado muy unida a su familia de Grecia, un cariño que han heredado sus hijos. Los Reyes no han podido estar porque esta misma mañana entregaban con la princesa Leonor y la infanta Sofía el reconocimiento del Pueblo Ejemplar de Asturias a Santa María del Puerto, pero sí ha estado la infanta Elena, a la que también hemos podido ver en la cena preboda que celebraron los novios las víspera. No ha podido acudir la infanta Cristina que, sin embargo, estuvo dentro del reducido número de invitados que asistieron al enlace civil en la estación suiza de Saint Moritz el pasado mes de diciembre.

Doña Elena, muy sonriente en todo momento, ha posado a su llegada con otros familiares del novio, la princesa Benedicta de Dinamarca, su tía materna, que ha venido con su hija, la princesa Alexandra Sayn-Wittgenstein-Berleburg, y el marido de ésta, Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, conde de Egeskov. No ha faltado tampoco la casa de Hannover, representada por los príncipes Christian y Ernst August que han ido acompañados de sus esposas, Sassa de Osma, y la princesa Ekaterina, respectivamente, y de su madre Chantal Hochuli. Su padre, Ernesto de Hannover, es primo de Constantino de Grecia y ellos, además son coétaneos de los novios por lo que nos es de extrañar que entre ellos exista una amistad.

La infanta Elena y Beatriz de York, en la cena preboda de Philippos de Grecia y Nina Flohr

Es el mismo caso de Beatriz y Eugenia de York, que también han llegado con sus respectivos maridos, Edo Mapelli y Jack Brooksbank. Los Windsor siempre han mantenido una estrecha relación con la familia real griega, que se estableció en Londres después de que los últimos reyes helenos, Constantino y Ana María, se exiliasen en Londres tras la proclamación de la república. Además, Felipe de Edimburgo era tío segundo del exmonarca y tanto él como Diana de Gales eran padrinos de bautizo del novio, igual que la infanta Elena. Sin embargo, la relación con las hijas de Sarah Ferguson y el duque de York no llega solo a través de la conexiones royal del novio, sino que Nina Flohr es amiga personal del marido de la princesa Beatriz, por lo que ni siquiera la reciente paternidad de la pareja -su primera hija nació el pasado 20 de septiembre- ha evitado que acompañen a los novios en su gran día.

La representación de royals treintañeros no acababa ahí, ya que de los primeros en desfilar por la alfombra azul que desplegaron ante la cateral ortodoxa han sido Andrea Casiraghi y su mujer Tatiana Santo Domingo, que han ido sin la compañía de sus tres hijos, Sasha, de ocho años, India, de seis, y Maximilian, de tres. Allí, además de arropar a Philippos de Grecia y Nina Flohr en la romántica ceremonia han podido reencontrarse con buenos amigos como los príncipes de Hannover, con los que mantienen una excelente relación.