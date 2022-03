La gran boda griega del príncipe Philippos, la antesala de la de su hermana Theodora

El príncipe Philippos celebra este sábado su gran boda griega con la heredera suiza Nina Flohr en la catedral ateniense de la Anunciación de Santa María, evento que supone la antesala de otra unión matrimonial que la Familia Real helena espera con impaciencia: el enlace de la princesa Theodora con el abogado estadounidense Matthew J. Kumar. La hija de Constantino y Ana María tuvo que aplazar de forma indefinida el "sí, quiero" por culpa de la pandemia, suspensión que se hizo oficial en mayo de 2020. "Desgraciadamente, se ha cancelado debido al COVID-19 y no tenemos una nueva fecha programada en estos momentos. Estamos analizando la situación al detalle para ver cuándo se podría llevar a cabo", aseguraba entonces un responsable de comunicación de palacio. Ahora que los estragos del virus se van mitigando y las restricciones se han relajado de forma notable, la pareja estará pensado muy posiblemente en fijar de forma definitiva un día para casarse, sobre todo después de que Philippos y Nina lo vayan a hacer ya ante un importante número de invitados.

Echando la vista atrás, Theodora de Grecia y Matthew Kumar anunciaron su compromiso hace ya casi tres años, en noviembre de 2018, mediante un comunicado emitido a través de Constantino y Ana María. Sin embargo, desde aquel entonces no volvieron a facilitar información al respecto, envolviendo la boda en un halo de misterio. Se barajaba mayo de 2020 como la fecha del enlace, si bien no se trataba de datos proporcionados por la institución. Según avanzaban los meses, y sobre todo una vez que se conoció el alcance mundial de coronavirus, todo hacía pensar que la ceremonia tendría que esperar. Pero, de nuevo, la Casa Real griega seguía sin manifestarse, hasta que finalmente lo hizo para confirmar la cancelación. Pese a las adversidades, la Princesa de 38 años evitaba cualquier dramatismo e incluso festejó su "no boda" con su prometido, degustando una comida típica de su país. Así nos lo mostraron ambos muy sonrientes frente a una mesa perfectamente decorada y preparada para la ocasión, compuesta por bandejas de quesos, embutido, hortalizas y aceitunas.

Junto a esa estampa, la prima de Felipe VI escribía el siguiente mensaje: "En lo que debería haber sido nuestro fin de semana de bodas, el amor y el apoyo de amigos y familiares han sido muy importantes. No podemos esperar al momento de celebrarla con todos vosotros en Grecia una vez que sea seguro", declaraba. De esta manera, la sobrina de la reina Sofía aseguraba que sigue adelante con sus planes de convertirse en una mujer casada y el lugar que acogería la ceremonia, dando pistas de donde tendrá lugar el "sí, quiero". Sobre el lugar en concreto, todas las quinielas apuntan a que la pareja podría decantarse por la isla de Spetses, la misma en la que sellaron su amor su hermano, el príncipe Nicolás, y Tatiana Blatnik. En julio de 2016, Theodora y Matthew hicieron pública su relación con su primera fotografía juntos tomada en la boda de una amiga de la Princesa.

Meses después, en febrero de 2017, acudieron juntos al enlace de los herederos de dos grandes fortunas: Filipos Lemós y Mariana Goulandrís que tuvo lugar en Londres. A sus 34 años, Matthey Kumar es un abogado especializado en querellas por indemnizaciones que nació y se crio en el sur de California y trabaja como letrado en Los Ángeles (EE.UU.), lugar donde reside con Theodora de Grecia y Dinamarca. Al igual que su prometida, es un apasionado de los viajes. En los inicios de su noviazgo, él desconocía el linaje de su novia, quien además busca labrarse una carrera como actriz en Hollywood tras participar en producciones como Respect Greece, Gates of Hades, Blind Follow, The Assistant, June y Little Boy. La última imagen pública de la pareja es de hace menos de dos meses, cuando la cuarta hija de Constantino y Ana María compartió una romántica escena junto a su chico, con el mar a sus espaldas, bajo el mensaje "amor de verano".

