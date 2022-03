El reencuentro de Rania de Jordania y la exjequesa de Catar para 'debatir temas de interés mutuo'

La agenda oficial de los reyes de Jordania los ha llevado este mes de octubre hasta Catar. A este país de Oriente Medio, que se sitúa a más de dos mil kilómetros de la capital del reino hachemita en la que tienen fijada su residencia, llegaban este miércoles para comenzar su visita oficial. "Muchas gracias a Su Alteza el Jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, a su amable familia y al pueblo de Qatar por la maravillosa acogida y la sincera hospitalidad", decían al poco tiempo de aterrizar. Durante las primeras horas de la estancia, Rania ha tenido un encuentro con la exjequesa Mozah bint Nasser. En el palacio Al Ramlah de Doha, una de las tres mujeres del exemir Hamad bin Jalifa Al Thani ha ejercido de perfecta anfitriona en una cita en la que ambas han tenido la oportunidad de debatir acerca de varios temas de interés mutuo.

"Ha sido un placer ponerse al día con Su Alteza Sheikha Moza bint Nasser", ha indicado Rania de Jordania, que ha elegido para la ocasión un traje compuesto por camisa y blusa mostaza con lazada al cuello y manga abullonada. La Reina tiene muchas cosas en común con la exjequesa Mozah bint Nasser, quien también ha dado una lección de elegancia al lucir un pantalón alto negro, a juego con el turbante, y top de rayas con encaje. Más allá de ser consideradas como iconos de estilo, cabe recordar que la solidaridad ocupa un papel principal en la vida de ambas. Las dos comparten inquietudes como la educación, la ayuda a los desfavorecidos, la importancia de la educación o la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad. "Dar poder a las mujeres es ayudar a toda la humanidad", decía la mujer de Abdalá II tiempo atrás en la sede de la ONU en Washington.

La labor social que lleva a cabo la madre del actual jefe de Estado Tamim bin Hamad al Thani incluye Education Above All, organismo creado en 2012 con el respaldo de la Qatar Foundation. Se trata de un proyecto que pone en marcha cuatro programas diferentes para lograr una finalidad común que ella misma indica: mejorar el acceso a una educación de calidad para todos. Su compromiso con esta organización sin ánimo de lucro hace que viaje por todo el mundo para dar a conocer su labor. Por su parte, la reina hachemita también tiene su propia fundación, que lleva su nombre y nace con un objetivo similar a la de la exprimera dama qatarí. No en vano, se compromete a brindar educación de calidad para niños y jóvenes en todo Jordania. Mientras que esta última estudió Gestión Empresarial en la Universidad Americana de El Cairo, Mozah bint Nasser cursó la carrera de sociología en Qatar.

Madres de familia numerosa

Otra de las cosas que unen a la Reina y a la exjequesa es que ambas son madres de familia numerosa. Junto a Abdalá II, Rania es madre de cuatro hijos que son su motor: el príncipe heredero Hussein, la princesa Imán, la princesa Salma y el príncipe Hashem de quince. "En mi cumpleaños, mientras las personas que amo estén cerca, estén sanas y seguras, no podría pedir más", decía ella en la edición británica de ¡HOLA! al cumplir 50 años. Por su parte, Mozah bint Nasser es madre de siete hijos en común entre los que se encuentra Tamim bin Hamad al Thani, emir de Qatar desde la abdicación de su padre en 2013 y la renuncia al título de su hermano mayor.

