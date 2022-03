¡Doble celebración! El posado con el que Rania de Jordania felicita el cumpleaños a sus hijas

Septiembre llega a su fin, pero los últimos días del mes tienen un gran significado para la Familia Real de Jordania. Las dos hijas de los reyes Abdallá y Rania -que tienen también dos hijos- son este fin de semana las grandes protagonistas de su hogar puesto que el destino ha querido que sumen una nueva vuelta al sol con muy poca diferencia. Mientras que el día 26 está marcado en rojo en el calendario de la princesa Salma porque cumple 20 años, su hermana mayor, Imán, le coge el relevo y cumple 24 al día siguiente. Es por eso que la celebración es doble para las hijas de los monarcas del reino Hachemita, quienes han recibido una bonita sorpresa de parte de su madre. "Cuando mis chicas están cerca, el amor y la risa nunca faltan. Feliz cumpleaños Iman y Salma", ha escrito la Reina junto a una bonita imagen en la que aparecen en actitud cariñosa y sonriendo a la cámara.

VER GALERÍA

Imán y Salma, herederas indiscutibles de la belleza y el estilo de su madre, Rania de Jordania

Rania de Jordania muestra el lado más íntimo de su familia

Las princesas están recibiendo el cariño de toda su familia en este fin de semana tan significativo tanto para ellas como para todos los que las quieren. Así, además de la felicitación pública de su madre, en la que queda patente el gran parecido que guardan, también han recibido los mejores deseos de Hussein. "¡Feliz cumpleaños a mis queridas hermanas, Salma e Imán. Les deseo que tengan una vida de felicidad y éxito", ha dicho con una foto en la que aparecen los tres abrazados con looks sport. Como heredero al trono de Jordania, el hijo mayor de los Reyes se prepara para coger algún día el relevo de su padre al frente del país, pero también se ha formado cursando la carrera de Historia Internacional en la Universidad de Georgetown, el mismo centro en el que la princesa Imán ha estudiado Relaciones Internacionales. Salma ha optado por ser piloto militar, un cargo para el que se ha formado en la academia Sandhurst, una de las más exclusivas de todo el mundo.

VER GALERÍA

En una entrevista concedida a ¡HOLA! el pasado año, Rania de Jordania hablaba acerca de la educación de sus hijos, a los que el Rey y ella transmiten valores como la empatía, la amabilidad y la compasión desde la infancia. Además, comparte con ellos importantes consejos de cara a su figura público diciéndoles que "son ellos los que tienen que llevar sus títulos, y no al revés. Es una responsabilidad, no un privilegio". La mujer de Abdallá quiere que sus hijos miren al futuro con optimismo y positividad: "Intento darles un empujoncito para que piensen de manera positiva. Les digo que observen a las personas que están obsesionadas con lo negativo, que se sienten víctimas o se compadecen de sí mismas. Esa no es manera de vivir. Por muy afortunado que uno sea, todo el mundo tiene limitaciones y dificultades; es algo que forma parte de la vida. Pero centrar la atención en las cosas buenas que tenemos, por sencillas que sean, es nuestra elección".

Una familia unida

Estos últimos meses están siendo muy dulces para la Familia Real jordana, que ha encadenado celebraciones a lo largo del verano. Si en junio Rania y Abdalá celebraban su 27 aniversario de boda tan enamorados como el primer día, el 31 de agosto la Reina cumplía 50 años. Para esta señalada fecha, abría su álbum personal y compartía algunas de sus fotos preferidas en compañía de su marido e hijos, quienes son su mejor regalo. Precisamente poder estar con ellos ha sido, según explicaba en la edición británica de ¡HOLA!, la parte positiva de este contexto incierto y convulso marcado por la pandemia. "Ha sido una bendición tener a todos mis hijos cerca, especialmente durante los meses en que Jordania estuvo bajo un estricto bloqueo. Como tantas familias, estábamos agradecidos de estar juntos, pero también con el corazón roto al ver el dolor y la pérdida que este virus ha infligido a tantas personas en todo el mundo. En mi cumpleaños, mientras las personas que amo estén cerca, estén sanas y seguras, no podría pedir más", decía.

Haz click para ver el documental de Rania de Jordania, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!