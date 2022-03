Rania de Jordania comparte sus fotos familiares favoritas

Loading the player...

“¿Cómo no enamorarse de esa sonrisa una y otra vez durante 27 años?, con este apasionado mensaje Rania de Jordania felicitó a su marido, el rey Abdalá, por su aniversario de boda el pasado junio. Así que cuando llega otro motivo de celebración, como es el 50º cumpleaños que celebra la Reina este lunes 31 de agosto, no es de extrañar que quiera compartir el protagonismo con él y con sus cuatro hijos: el príncipe heredero Hussein, de 26 años, la princesa Imán, de 23, la princesa Salma, de 19 y el príncipe Hashem de 15 años. Dale al play y no te pierdas las imagénes más familiares, algunas nunca vistas, de la reina Rania de Jordania en compañía de los suyos.