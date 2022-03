¡Orgullo de madre! Marie Chantal de Grecia felicita con un tierno mensaje a su hijo Achileas

Es prácticamente una tradición. Cada año por estas fechas, los padres de Achileas de Grecia, Pablo y Marie Chantal, así como sus cuatro hermanos, Olympia, Constantine, Odysseas y Arístides, hacen acopio de las mejores fotografías familiares para felicitarle por su cumpleaños. Lo cierto es que suelen hacerlo prácticamente cada vez que uno de ellos sopla las velas. Así ocurrió hace apenas tres meses, cuando el propio Pablo de Grecia dio una vuelta más al sol. Este miércoles 12 de agosto de 2020 no ha sido distinto y ya hemos sido testigos de algunos de los bonitos mensajes y fotografías que han dedicado al nieto de Constantino y Ana María de Grecia.

En un barco y con los suyos: así celebró Achileas de Grecia su 19º cumpleaños el verano pasado

Marie Chantal ha sido una de las primeras en hacerlo, presumiendo además, como madre que es. La esposa de Pablo de Grecia ha compartido una instantánea de Achileas en las que se ve lo mucho que ha crecido, convirtiéndose en un apuesto príncipe. El joven, que cuenta entre sus padrinos con la infanta Elena, aparece mirando al horizonte mientras al fondo se vislumbran los árboles y la naturaleza. "Aquí, mirándote, niño. ¡Feliz cumpleaños Achileas! Siempre una risa, un grito y un sueño. ¡Te quiero y estoy muy orgullosa de ti", ha escrito.

Por su parte, Olympia de Grecia también ha querido dedicar su particular álbum de fotos familiar y personal con motivo del cumpleaños de su hermano. Así, le ha deseado un feliz día al tiempo que desvelaba el impresionante bizcocho con velas y bengalas del que han disfrutado en esta jornada. Además, nos ha mostrado una de las aficiones de Achileas, la caza, y ha compartido también una imagen en blanco y negro de los dos hermanos mayores, que están muy unidos. No en vano cada año por Halloween nos deleitan con combinados y logrados disfraces.

Por último, Alexios nos ha enseñado lo bien que se lo han pasado en una fiesta en la que no ha faltado el baile. Con un sinfín de fotografías y vídeos, el joven ha hecho un auténtico homenaje a su hermano en el día de su 20º cumpleaños.

Achileas es el más artista de los hijos de Pablo de Grecia. Recibió clases de teatro en el colegio y hace tres años dio el salto a la pequeña pantalla participando en la telenovela estadounidense The Bold and the Beautiful (Belleza y poder). En ella coincidió con su tía, también actriz, Theodora de Grecia. Es todo un showman y han sido varias las ocasiones en las que ha mostrado su lado más divertido, como cuando cocinó al ritmo de Michael Jackson o cantó y bailó al alcanzar la mayoría de edad. Pronto lanzará su próximo proyecto cinematográfico, pero mientras ese momento llega, deleita a los suyos con actuaciones y con cumpleaños de lo más entrañables.

