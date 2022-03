Los Reyes de Bután dan a conocer finalmente el nombre de su segundo hijo

Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Y, en el reino de la felicidad de Bután, justamente dicha es lo que no falta. No solo es que el coronavirus no ha podido borrar la sonrisa a los butaneses en plena crisis sanitaria internacional, porque son de los pocos ciudadanos del mundo que han estado libres de virus, es que aún se les ha ensanchado el gesto, de por sí dispuesto, con la buena noticia de la llegada de un nuevo miembro a la Familia Real butanesa. El rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y la reina Jetsun Pema dieron la bienvenida el pasado 19 de marzo a su segundo hijo, sin lugar a dudas el mejor regalo del Rey por el Día del Padre. Ahora, casi cuatro meses después de espera de la mejor ocasión para hacerlo público, finalmente han revelado su nombre.

La pareja real compartió ayer nuevas imágenes en su cuenta oficial de Instagram para anunciar que su nuevo hijo se llamaba Jigme Ugyen Wangchuck. El benjamín tiene un hermano mayor, Gyalsey Jigme Namgyel, Heredero al trono de Bután, que nació en febrero de 2016. El mensaje que acompañaba las fotografías de la feliz familia informaba también del día elegido para el bautizo: “En el auspicioso aniversario del nacimiento del Gurú Rimpoché (el fundador de la escuela tibetana de budismo Nyingma y los tantras internos en el siglo VIII, considerado en Bután como el segundo Buda), el segundo hijo de Sus Majestades ha sido bautizado Jigme Ugyen Wangchuck. Su Alteza Real será conocido como Gyalsey Ugyen Wangchuck”.

A principios de este mes, el palacio de Bután había difundido los primeros retratos del bebé real para que coincidiera con el 30.º cumpleaños de la reina Jetsun Pema el 4 de junio, y rendir así homenaje a madre e hijo. Las fotografías, que fueron tomadas en los jardines del Palacio Lingkana en Thimphu el pasado 29 de mayo, muestran al Rey butanés sonriendo a su bebé mientras le sostiene en sus brazos y a su esposa y su primogénito sonriendo a la cámara. La segunda es una dulce instantánea de la madre y el pequeño, envuelto en un chal dorado, mientras que en la tercera y la cuarta aparecen el rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y sus dos herederos juntos.

El rey Jigme Khesar se casó con la bellísima Jetsun Pema en octubre de 2011, en Punakha Dzong. La boda, a la que siguió una celebración pública en Thimphu y Paro, puso al reino de Bután en el mapa de las Cortes Reales. El flamante esposo se había convertido en Rey en diciembre de 2006, después de la abdicación de su padre, Jigme Singye Wangchuck, y fue coronado oficialmente dos años después. La pareja real, conocidos como los Cambridge del Himalaya por las simpatías que despiertan y el halo glamour de Oriente que tanto seduce a Occidente, no defraudó en su encuentro con los genuinos Duques de Cambridge, que tuvo ocasión poco después del nacimiento de su primer hijo en 2016, durante la gira real de sus homónimos por Bután. Allí donde la dicha siempre es buena.

