Después de casi nueve meses de espera, se acerca el día del parto y las dudas se multiplican. No hace falta llegar al momento en sí para preguntarse si sabrás o no si te has puesto de parto, cómo será y si habrá complicaciones, además de la incertidumbre de qué pasará después. A veces, se las preguntamos sin problema a nuestro ginecólogo (bien hecho), pero otras muchas nos da vergüenza o preferimos informarnos por nuestra cuenta. Sin embargo, no solo los ginecólogo pueden ayudarte, también están ahí las matronas.

Con algunas de ellas hemos querido hablar para que nos confiesen cuáles son las preguntas que más les asaltan a las futuras mamás en los últimas semanas de su embarazo. Tanto Pilar Olmedo, matrona en Atención Primaria SERMAS y una de las principales expertas de Juntos Siendo Padres, como Marina Carrasco Navarro, matrona de BluaU de Sanitas, y Paula Camarós Ruíz, matrona, IBCLC y CEO de Baby Suite, nos responden con sinceridad, cercanía y claridad.