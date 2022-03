Los bebés siempre deben dormir boca arriba, no boca abajo ni de lado. Se ha comprobado que esta medida puede disminuir el riesgo de muerte súbita del lactante.

La temperatura de la habitación durante el sueño no ha de ser muy elevada (sobre 18-20º C) y la ropa de cama no debe superar el pecho del bebé para que no haya peligro de asfixia.

En cuanto a la cuna, ha de estar homologada, tener un colchón firme y que se adapte perfectamente a la base (sin dejar huecos) y no se debe usar almohada en el primer año de vida. Las sábanas y demás ropas para dormir no tendrán lazos ni cualquier otro adorno con el que el bebé se pueda quedar enganchado.

Dentro de la cuna no se colocarán peluches ni otros juguetes para evitar el riesgo de asfixia.