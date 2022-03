Niños altamente sensibles, ¿cómo puedes ayudarlos?

La gestión de las emociones en un niño con alta sensibilidad

Gestionar una emocionalidad tan intensa como la que viven las personas con alta sensibilidad es difícil para los adultos y puede serlo mucho más para los niños. Por eso necesitan partir de la idea de que “lo que sienten no es malo ni patológico, que no es algo que les haga diferentes, en el sentido de peores que los demás, sino que es una manera particular, ni buena ni mala, de vivir la realidad”, destaca la experta de la Universidad CEU San Pablo.

La sobreexcitabilidad y la intensidad que experimentan los niños con alta sensibilidad debe ser canalizada para que resulte positiva. Así, en la familia ha de ofrecerse un modelo correcto, donde la sensibilidad no sea considerada como un defecto, sino como una cualidad a desarrollar. “Y esto desde que el niño es un bebé hasta que abandona la adolescencia, pues a cada fase del desarrollo le corresponderá un tipo de actuación familiar de soporte, gestión y estímulo de las emociones y las cogniciones asociadas”, explica.

Además del imprescindible apoyo familiar, en ocasiones habrá que recurrir a ayuda externa especializada cuando el niño muestra dificultades para aceptarse y entenderse a sí mismo como persona con alta sensibilidad o cuando se precisan más recursos para canalizar sus características.