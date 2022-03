‘Mi hijo no acepta a mi nueva pareja: ¿qué puedo hacer?’

En España, más de la mitad de matrimonios (un 60%) acaba en divorcio. Son unas cifras muy similares al resto de Europa y ponen encima de la mesa la realidad de las nuevas familias donde es muy común que los padres vuelvan a tener nuevas parejas con las que sus hijos deberán convivir o, al menos, relacionarse.

¿Qué pasos hay que dar para que admitan estas nuevas relaciones? ¿Qué edad es la más complicada para que los niños asuman la realidad?

Las emociones ante las nuevas parejas

Cuando el niño se enfrenta al divorcio de sus padres puede vivir un duelo por lo que ha perdido. Para muchos, la aparición de una nueva pareja de alguno de los progenitores puede ahondar en la herida. “Con la separación de los padres se ha roto un lazo de afecto y de seguridad para el niño, por lo que posiblemente este no va a querer que aparezca uno nuevo que sustituya al anterior”, expone Natalia Moreno, psicóloga clínica y coordinadora de la Unidad de Atención Psicológica Personalizada de HM Hospitales de Madrid.

El menor puede vivir un duelo no solo por la separación de sus padres, sino por cómo afecta esto a su vida: cambios de horario, de residencia, de contextos sociales, cambios emocionales, “y en muchos casos la aparición de una nueva pareja hace que se produzcan otros nuevos cambios y una reducción de la atención que hasta ahora se prestaba al niño”, indica la experta.

Además, hay otros factores que pueden influir en que el menor no acepte bien a la nueva pareja y son los siguientes, según detalla Natalia Moreno:

Edad del niño.

Madurez del menor.

Motivos de la separación.

Relación actual entre los progenitores.

Contexto social.

Relación del menor con los padres.

Nuevos roles que se pueden establecer.

Pérdida de intimidad.

Sentimientos de lealtad con el progenitor con el que no conviven.

Pérdida de exclusividad con el padre con el que conviven.

¿Hay que ‘pedir permiso’ a los hijos para tener nueva pareja?

En una decisión tan importante, el niño ha de ser tenido en cuenta, pero, la especialista señala que no hay que pedirle permiso, pues la decisión es de los padres. Eso no significa que sus emociones no se tengan en cuenta: “Ante una separación o divorcio, como ante la aparición de una nueva pareja, los niños no se pueden convertir en invisibles”, indica la coordinadora de la Unidad de Atención Psicológica Personalizada de HM Hospitales de Madrid.

“No se tiene que pretender, y más al principio, que acepte y comparta la nueva situación; simplemente tiene que asumirla desde el respeto”, resalta. Pero, ¿qué hacer si ese respeto no aparece? “Si tu hijo tiene faltas de respeto contigo o con tu pareja, hay que actuar y responder de la misma manera que si lo hiciera con otra persona, poniendo límites y marcando consecuencias”, recomienda.

¿A qué edad aceptan peor a la nueva pareja?

Aunque la edad del niño puede ser importante a la hora de admitir o no la presencia de una nueva pareja de los padres, no es un factor que siempre resulte determinante. En todo caso, “por el desarrollo cognitivo, la madurez del menor, las experiencias previas a nivel familiar... puede que resulte más costosa esta aceptación en la preadolescencia y en la adolescencia, especialmente en lo concerniente a la disciplina y al esclarecimiento de los diferentes roles que se van a establecer”, apunta Natalia Moreno. Así, pueden darse conductas de desobediencia, desafío a la autoridad y contestaciones o faltas de respeto al progenitor y a la nueva pareja.