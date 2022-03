Celiaquía en niños: así les afecta en su día a día

Sin embargo, habitualmente hay transgresiones involuntarias: la persona come gluten sin darse cuenta. Y también se da la circunstancia de que hay otros pacientes que no responden a la dieta sin gluten, por lo que la investigación más novedosa va en esa línea.

Acostumbrarse a esta dieta especial puede resultar difícil a determinadas edades, como la adolescencia, donde quieren ser como el resto del grupo. Esto hace que muchos adolescentes celiacos cometan transgresiones en esta etapa. “Pero que no haya síntomas inmediatos no significa que no se esté generando un problema o que pueda haber complicaciones como la malabsorción de nutrientes, que en el caso del calcio puede ocasionar osteoporosis y en el del hierro, anemia”, alerta el colaborador de Melio.

¿Se puede prevenir la celiaquía?

La celiaquía no se puede prevenir de ninguna forma actualmente. Pero el diagnóstico precoz, al tomar el control de la enfermedad, sí reduce significativamente las complicaciones que pudieran aparecer.

Cuando hay un diagnóstico de celiaquía en la familia, muchos padres toman la decisión errónea de no dar gluten al resto de los hijos no celiacos. “Es algo que no se debe hacer ni siquiera para evitar contaminación cruzada en los alimentos”, advierte el Dr. Sergio Farrais. “Los niños deben aprender por iniciativa propia lo que pueden y lo que no pueden comer; si en casa toda la dieta es sin gluten no aprenden a hacerlo”, señala. “Además, en el caso de que otro hermano fuera celiaco, al haber quitado el gluten de la dieta familiar, en las analíticas no saldría, por lo que solo hay que retirar el gluten al celiaco”, insiste.

Así mismo, el experto destaca la importancia de que cuando el menor pasa al médico de familia por edad y deja atrás la consulta del pediatra, sea remitido a una unidad de Digestivo, para poder hacer un seguimiento adecuado de la enfermedad.