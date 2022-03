Qué debe tener un desayuno completo de un niño en edad escolar

Las frutas, las grasas saludables y los lácteos

En primer lugar, no debería faltar nunca una pieza (o dos) de fruta. Son parte fundamental de ese 60% de hidratos de carbono que debemos ingerir. Así, no se lo dejamos todo a las galletas. Prioriza siempre la pieza entera, fresca y de temporada. Si no, puedes hacer un zumo, pero buscando siempre conservar la pulpa. Destierra todas las opciones industriales.

En el caso de las grasas saludables, son fundamentales para un correcto crecimiento y para ayudarnos a mantener esa energía. Entre ellos, para el desayuno puedes echar mano del aguacate, del aceite de oliva y no te olvides de los frutos secos. Los dos primeros, sobre unas tostadas o acompañando a un revuelto de huevos. Los últimos, por ejemplo, como toppings de un yogur. Porque no podemos olvidarnos de los lácteos, quienes nos darán casi por completo ese 25% de proteínas: un vaso de leche (si es con chocolate, que sea con cacao puro), un yogur natural y sin azúcares o, si tu hijo es más de salado, los huevos son una opción muy interesante. Y hay mil formas de cocinarlo.

Las galletas, los cereales y las tostadas

No tenemos por qué desterrarlos a todos. Pero sí medir bien su cantidad y priorizar siempre las opciones integrales o las elaboraciones caseras. Así, las tostadas, que sean de pan de calidad e integral siempre que podamos. Evita acompañarlas de embutido.

En el caso de los cereales, lo mismo, siempre integrales y sin azúcares, como son los copos de maíz, la avena o la espelta. Lo importante en este caso es revisar los ingredientes de los productos que encontramos en los supermercados porque, si leemos bien, ya existen múltiples opciones válidas.

Por último, las galletas y otros dulces (un bizcocho, por ejemplo). De vez en cuando está bien y se agradece. Que sean siempre caseros, con ingredientes naturales y saludables, además de minimizar todo lo posible la cantidad de azúcar. Hacer este tipo de cosas un fin de semana, ¡es todo un plan familiar!