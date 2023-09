Un vestido de novia lencero y un abrigo con mangas abullonadas: la elección de Paula Willems en su boda con Quim Gutiérrez

A principios de 2020, Quim Gutiérrez y Paula Willems se comprometieron tal como publicó ¡HOLA! en primicia. Sin embargo, la pandemia alteró sus planes de boda, como los de tantas otras parejas. Fue en 2022, cuando el hijo que tienen en común tenía cerca de nueve meses, cuando por fin se dieron el 'sí, quiero' en una boda secreta. Pero no ha sido hasta ahora cuando han celebrado su enlace como se merecía. Y es que, gracias a unas instantáneas que la modelo ha compartido en sus redes sociales, hemos conocido no solo el paso que han dado, sino el secreto mejor guardado de la novia: su vestido. Un diseño de firma española con el que estaba radiante.

Se trata de un vestido de la firma Jesús Peiró, creado por Merche Segarra, directora creativa de la firma. La diseñadora nos explica que antes de la Barcelona Bridal Fashion Week celebrada este año tuvieron un encuentro con la novia para saber qué tipo de diseño buscaba. "Se ha vestido tantas veces de novia que para ella era importante ese contacto desde el punto de vista de una novia real y no de una modelo. Después le recomendé que nos volviéramos a ver después de los desfiles. Fue entonces, con la nueva colección donde encontro, primero el vestido y luego diseñamos para ella el abrigo capa y su velo. Fue rápido y muy sereno todo el proceso", nos cuenta Merche.

El diseño que finalmente llevó Paula está compuesto por dos prendas: un vestido de satén con escote pico alto y tirantes balconet en silueta ligeramente evasé con cortes al bies y un maravilloso abrigo de satén de organza con mangas abulloné a tres volúmenes y puño de doble volante.

Con esta elección Paula se ha sumado a la tendencia de los vestidos de novia convertibles, esos que evolucionan a lo largo de la ceremonia. Y es que, aunque muchas celebrities son partidarias de llevar dos o más diseños en su gran día, cada vez son más las mujeres que apuestan por looks que, con pequeños gestos, cambian por completo. En este caso, al retirar el abrigo, Paula lucía un diseño mucho más sexy y desenfadado, perfecto para la fiesta.

Otros detalles del look nupcial

La modelo, como se puede apreciar en las imágenes, llegó velada a la ceremonia, incluyendo así uno de los elementos que muchos diseñadores, entre ellos Merche Segarra, siempre aconsejan llevar. "Lo que define a una novia es que sea blanca. Pero para mí es el velo lo que más define a una novia. A una chica con un tejano y una camiseta blanca le pones un velo y es una novia; a una mujer la vistes de blanco y no necesariamente es una novia", nos decía.

Otro elemento del que casi nunca prescinden las novias es el ramo. Dicen los expertos que solo las mujeres altas pueden llevar composiciones florales de gran tamaño sin que resulten excesivas, una regla que se cumplió en el caso de Paula. La modelo eligió un ramo desestructurado creado por Flores en el Columpio y compuesto por flores en tonos entre rosas y anaranjados, ramas de olivo y eucalipto con las que dar altura y frescura al diseño.

Paula eligió un look de belleza muy favorecedor y natural. Su peinado, creado por Elisa Serrano, era una trenza ligeramente despeinada, con raya en medio, que retiraba toda la melena de su rostro. El maquillaje, con efecto buena cara, cedía el protagonismo a su mirada, coloreada con sombras de ojos rosadas. Un look ideado por la make-up artist Paola Garcia.

La relación de Paula Willems con la firma Jesus Peiro

"Gracias @jesuspeiroofficial por hacerme un vestido de novia tan bonito. Después de haberme probado literalmente cientos de vestidos de novia por trabajo, no sabía cómo quería el mío y sin embargo supisteis entenderme a la perfección", compartía la novia junto a las instantáneas. Y es que la relación entre la modelo y la firma viene de largo.

Paula no solo ha desfilado con las colecciones de Jesus Peiro y ha protagonizado editoriales, como este de ¡HOLA! Novias, vestida con los diseños de la firma. "Yo la he considerado siempre mi musa. Por su belleza y su carácter. Para todo el equipo fue genial poderla vestir", nos cuenta Merche Segarra. Y nos explica que desde que se conocieron siempre tuvieron una conexión muy especial. "La encontraba muy inspiradora para la firma. Elegante, discreta y con una belleza clásica y actual a la vez. No sólo ha desfilado para nosotros, abriendo y cerrando nuestra pasarela, sino que ha hecho campañas para la firma. La relación siempre ha sido especialmente entrañable. Para mí es como de la casa. Poderla vestir de novia ha sido cerrar un círculo maravilloso", concluye.