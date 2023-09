Ocho peinados para invitadas con media melena perfectos para cualquier look

Casi tan importantes como el vestido que vayas a llevar en tu próximo look de boda son otros detalles, como los zapatos o el bolso. Y es que la diferencia entre acertar o no con estos accesorios puede definir la elegancia del conjunto. Pero no solo hay que prestarles atención a ellos. Un peinado poco favorecedor o que no sea acorde con el conjunto elegido puede arruinar por completo tu estilismo. Aunque muchas invitadas prefieren no complicarse demasiado y optan por lucir algo muy similar a lo que llevan a diario, otras son partidarias de hacer con su cabello algo más especial. Si presumen de una media melena y estás buscando ideas, estas te van a encantar.

Ondas

Hay invitadas que no se sienten cómodas recogiéndose el pelo y prefieren presumir de melena suelta. Si ese es tu caso, un peinado con ondas puede ser la opción más acertada. No solo es favorecedor y elegante, sino que dependiendo del aire que quieras dar al conjunto, podrás elegir un acabado desenfadado, con las ondas más deshechas, o marcarlas más para un look sofisticado.

Efecto mojado

Es una tendencia que nunca termina de desaparecer. El wet look es uno de los acabados más especiales y originales por los que puede apostar una invitada. Una de sus ventajas es que el pelo se mantiene siempre en su sitio, por lo que resulta muy cómodo, sobre todo cuando se realiza en medias melenas. Eso sí, "lo más importante para crear este efecto es elegir el producto adecuado que nos ayude a dar ese look mojado", explicaba a ¡HOLA! Inmaculada García, directora de formación de Menta Beauty Place.

Moño pulido

Otro peinado cómodo, elegante y sencillo es el moño pulido, ese que despeja todo el cabello de la cara con cuidado de no dejar ningún mechón suelto. Es perfecto para looks llamativos o en los que los volúmenes se convierten en los protagonistas, pero también para invitadas minimalistas que no quieren abandonar esa línea. Lo mejor es que se puede hacer con melenas cortas, lo importante es que no tengan demasiadas capas.

Moño deshecho

Si llevar el pelo recogido te gusta, pero no te sientes cómoda con acabados demasiado formales, siempre es posible sumarse al efecto messy que no es otra cosa que un peinado estratégicamente despeinado para que parezca que lo has hecho en pocos segundos y que apenas ha habido trabajo detrás. En este caso no importa si tienes alguna capa ya que los mechones sueltos te ayudarán a conseguir este acabado tan deseado.

Moño especial

A medio camino entre ambos están los recogidos especiales. Aunque puedan parecer sinónimo de moños muy elaborados, en realidad no tienen porqué serlo (o sí, eso lo dejamos a tu gusto). A veces solo basta con incluir una trenza sencilla o varias muy finitas para dar un poco de textura y gracia al recogido. Si lo eliges, te aconsejamos que dejes sueltos los mechones que bordean el rostro, así restarás formalidad.

Trenzas recogidas

Dos trenzas de raíz, al más puro estilo boxer braids, pueden convertirse en un peinado muy elegante y sofisticado si tienes una media melena y en lugar de dejarlas caer hacia los hombros decides unirlas en la parte baja de la cabeza, creando una especie de moño. Es un peinado sencillo, fácil, cómodo y muy favorecedor.

Coleta alta + flequillo

Los peinados de estética Y2K (aquellos que nos conquistaron en la primera década del siglo XXI) han vuelto a hacerlo en los últimos meses y se han colado entre los favoritos de las invitadas. Si quieres sumarte a esta tendencia y tienes un bonito corte bob, puedes hacerte una coleta alta (y colocar alguna horquilla en la zona de la nuca para evitar que se escapen los cabellos más cortos) y dejar sueltos varios mechones en la zona delantera que funcionen como un flequillo largo.

Semirrecogido

Para las que no quieren llevar el cabello suelto, pero tampoco sujeto en un moño, trenza o coleta, existe la opción intermedia del semirrecogido. Un acabado que funciona especialmente bien con una melena de largo medio (aunque también es apto para las que la llevan corta). Las opciones son muchas, pero una muy sencilla consiste en realizar una coleta alta solo con la parte delantera del pelo. Un acabado muy fresco y juvenil.

- 12 peinados de invitada fáciles y muy favorecedores que ya han llevado las 'influencers'