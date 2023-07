Claves de experto para que las niñas de arras y los pajes de tu boda sean los mejor vestidos

La moda nupcial española se ha convertido en un referente no solo dentro de nuestras fronteras, también en el exterior. Cada vez son más las novias que eligen diseños made in Spain para su 'sí, quiero'. Algo parecido ha sucedido con la moda infantil de ceremonia, el número de parejas que quieren que sus pajes y damitas (o niños de arras, según se prefiera) vistan con diseños creados en nuestro país crece.

"Que hace unos años empezáramos a apostar hacia la internalización sin complejos y siendo muy conscientes de nuestro potencial como marcas con el sello made In Spain, está muy bien valorado por el público internacional. Además, hay que tener en cuenta que las mejores expertas bordadoras o cosedoras están en nuestro país, lo que nos permite confeccionar unas colecciones exquisitas", nos explica Amaya Sánchez, directora creativa de Amaya Fashion for Kids. Ellos, por ejemplo, colaboran con empresas de bordados centenarias.

Cómo vestir a los niños de arras en 2023: looks y tendencias de boda

Contar con ese trabajo artesano da un plus de valor y calidad a los diseños, pero desde Abel & Lula, otra firma de referencia dentro de la moda infantil para ocasiones especiales, nos cuentan que otro aspecto importante para que los productos españoles sean tan deseados es la innovación en el diseño. "Las colecciones de Abel & Lula ofrecen looks elegantes de atractivo diseño en los que convergen tradición y modernidad, espíritu innovador y artesanal", nos cuentan. Porque ellos son expertos, hemos querido pedirles consejo para acertar siempre con los looks de pajes y damitas.

¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de elegir los looks de los niños de arras?

"Al elegir los looks de los pajes y damitas, hay que tener en cuenta el estilo y temática general de la boda, la edad de los niños, el clima y, por supuesto, la comodidad de las prendas", responden desde Abel & Lula. Amaya va un paso más allá y aconseja apostar solo por prendas con las que los niños se puedan sentir identificados. El motivo es sencillo, así serán ellos quienes lleven la prenda y no la prenda quien los lleve a ellos. "Sobre todo para que no pierdan ese espíritu libre y lúdico. Creo que tener en cuenta este aspecto no va reñido con la elegancia y la sencillez", apunta.

¿Es importante tener presente el vestido de la novia para que haya algún tipo de unión entre este y el de los niños de arras o no es necesario?

Los expertos de ambas firmas coinciden en que suele ser habitual buscar cierta armonía entre ellos. "Algunos detalles como los colores, los elementos decorativos o los accesorios pueden ayudar a establecer una conexión sutil entre ambos vestidos, o el traje en el caso de los niños", explican desde Abel & Lula. "A veces, con un simple guiño al color o al tejido es suficiente; un cinturón a tono, un bordado o un monocolor en el look es un guiño siempre divertido. En Amaya tenemos colecciones de arras que se adaptan a cada tipo de enlaces para dar un total look al cortejo nupcial", añade Amaya.

¿Qué looks son siempre un acierto?

Aunque la elección de los trajes de los niños de arras dependerá del estilo de los novios, desde Abel & Lula nos explican que los colores neutros como el blanco o el crema y los tonos pastel suelen ser una elección segura. Amaya añade que con los looks de estilo romántico siempre es fácil acertar. "Es un estilo muy versátil, que nunca falla, que según en el tejido que se lo elabore y los complementos con los que cierres el total look puede ser perfecto para cualquier tipo de enlace", apunta.

Vestidos y trajes para pajes y niñas de arras

Si todavía tienes dudas sobre cómo vestir a los niños en tu boda, te dejamos algunas ideas para que acertar te resulte muy fácil.

Clásicos

Hay prendas muy especiales y atemporales como los petos, los diseños con efecto delantal o las creaciones femeninas de estilo princesa. Se imponen en este caso los tejidos monocromáticos, con el blanco como protagonista, sin estampados y con pequeños detalles como pasamanerías o bordados.

Minimalistas

Los tonos neutros y pasteles imperan en la estética minimalista para los niños de arras. Es uno de los estilos que más gusta en los enlaces españoles y es apto para bodas de verano o de invienro. Eso sí, en estas últimas conviene añadir capas.

Bohemios

Son la opción preferida de las parejas que celebran su enlace en el campo o junto al mar. Como salidos de un cuento y con un punto hippy, los looks bohemios para pajes y damitas apuestan por combinaciones poco vistas: tules, faldas con volumen, linos y detalles florales componen todo un universo estético que cautiva a las redes.

Vintage

Gorros, pichis, capuchas, lazadas, casquetes, tejidos vaporosos, cortes románticos y cuellos de inspiración victoriana son solo algunos de los elementos que suelen estar presentes en estos diseños.

Modernos

Pajaritas con deportivas, pantalones bombachos, tirantes y chaquetas mini para ellos conviven con vestidos años 90 y cortes asimétricos para niñas. Una elección no apta para parejas convencionales.

