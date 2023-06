Las claves para elegir correctamente tu lencería de novia y conservarla con el paso del tiempo

Para el día de la boda, las novias prestan atención a todo tipo de detalles que influyen en su look. Unos zapatos que combinen a la perfección y que sean cómodos, un maquillaje favorecedor, un accesorio para la cabeza que complete el estilismo, un ramo de novia en sintonía con el diseño que se viste y, por supuesto, una lencería adecuada al vestido y a cada momento del enlace. Y es que este último detalle es de vital importancia para que todo salga redondo y las novias están convencidas de que necesitan una propuesta para estar por casa durante los preparativos y una ropa interior apropiada para su estilismo, además de una segunda para la noche de bodas. Pero, ¿qué es importante tener en cuenta para acertar en esta elección? Conversamos con María Gadea, que acaba de presentar su nueva colección de batas, pijamas y camisones de novia y con Corsetería Lupe, para que nos den las claves de esta decisión.

Lo primero a tener en cuenta

Cuando consultamos a María Gadea acerca de lo más importante que debe tener en cuenta la novia en la búsqueda de su bata y camisón para los preparativos ella apuesta por piezas que enamoren. “Nosotras aconsejamos que busquen piezas con las que se identifiquen y tengan la certeza de que les va a apetecer ponérselas mucho. Que les resulten cómodas, pero, sobre todo, que las representen”, señala. Porque el objetivo de firmas como la suya es que estas piezas duren siempre: “queremos pensar que se van a conservar por años y que os van a acompañar en muchos momentos de vuestras vidas. Que cada una de ellas acumulará recuerdos bonitos”.

En Corsetería Lupe, al hablar de lencería para el look de la novia, recomiendan tener muy presente el vestido que se elige para pasar por el altar. “El vestido que elegimos condiciona la ropa interior que podemos llevar y la corsetería, juega un papel muy importante: somos los “ocultos”, pero pieza indispensable para ayudar a que el vestido de novia quede impecable. Podemos llevar un magnífico vestido, pero si no se lleva una buena forma de pecho, se pierde parte de esa belleza”, apuntan. Por eso nos dan tres consejos muy relevantes: “primero, el pecho: tener en cuenta su altura, separación y colocación; evitar las marcas, es decir, que la ropa interior no trasluzca al exterior y por último, moldear con mucha comodidad. Una buena elección de ropa interior te debe llevar a olvidarte de lo que llevas puesto: esta necesidad también es muy importante en nuestro día a día”.

Buscar la calidad

Parece obvio, pero con la emoción propia de los meses previos a la boda, las novias pueden pasar por alto detalles relativos a la calidad de lo que compran, por ello preguntamos a ambas firmas cómo identificar algo bien hecho. “Una bata de calidad siempre está confeccionada con buenos tejidos y el revés de la misma es limpio y está perfectamente rematado. Nosotras solo hacemos costura francesa para que por dentro se vea tan bonito como por fuera”, indica María Gadea. Por su parte, en Corsetería Lupe, recuerdan que la lencería es un arte en sí mismo. “Las costuras, los tipos de encaje, los tejidos, los patrones... Hay que combinar todas estas cosas para que una pieza de lencería sea de alta gama pero, sobre todo, cuando te pruebas una pieza de lencería de lujo lo sientes sobre la piel. Los patrones hacen que cada prenda se vea perfecta puesta, los tejidos cuidan la piel y los sientes flexibles y suaves. Al final, debemos recordar, que la lencería se lleva sobre zonas delicadas, que deben cuidarse respetando sus formas y delicadeza”, desvelan.

Lo más solicitado

Además de estos prácticos consejos, María Gadea nos explica que lo que más buscan las novias que recurren a su firma es una bata y un camisón largo con algún bordado especial para ellas. Aunque también otras propuestas bonitas, prácticas y originales: “en esta nueva colección sacamos piezas como alternativa a la batita clásica que nos encantan y que las novias están recibiendo con ilusión. Tenemos túnica, chaleco largo, pañoleta bordada para cubrir la espalda y un chaleco corto bordado a mano que está encantando por el uso que le pueden dar”. Además sus colecciones son permanentes, por ello es sencillo que las novias apuesten por una prenda que vieron hace varias temporadas. “ Y diría que el 50% de nuestras novias vienen al taller a confeccionarse uno personalizado para ellas. Este es un trabajo que nos encanta hacer”, reconoce.

En Corsetería Lupe nos cuentan que es difícil estimar una prenda interior como la más buscada entre las novias. “En muchas ocasiones vienen con una idea en la cabeza pero es cuando se ponen en nuestras manos y nos enseñan el vestido cuando podemos aconsejarles mejor sobre si su idea era correcta o les recomendamos otras opciones”, apuntan. Quizá la pieza con más éxito sea el ‘Body Lupe’, “es muy cómodo y permite realzar la figura sin apretar, como si no llevases nada. Permite que el vestido luzca perfecto de manera más limpia, pero no todas las novias pueden llevarlo porque, a veces, el vestido no lo permite, bien por transparencias, escotes muy pronunciados, etcétera”.

Tendencias, ¿sí o no?

Si bien hay otro tipo de complementos que admiten estar dentro de la rueda de las tendencias cada año, María Gadea señala que no es partidaria de las tendencias en batas y camisones nupciales. “No seguimos las tendencias ya que queremos que nuestros diseños sean atemporales. Pero buscamos salirnos de los clásicos y ofrecer a las novias diseños actuales confeccionados de manera tradicional y artesana”, expone.

Mientras que en materia de lencería no encontramos un fenómeno claro sobre su diseño, pero sí sobre su uso. “Quizás la mayor tendencia sea el elegir una lencería para vestido y otra lencería distinta para después. La ropa interior debajo del vestido cumple una función muy clara que es lograr que un maravilloso vestido de novia quede mejor. Pero después es muy importante lucirse y tener un conjunto bonito (¡siempre que siente bien!) del gusto de la novia en color, encaje etcétera. En este caso los encajes blancos o de colores claros, transparencias y patrones delicados continúan siendo una de las tendencias más marcadas”, dicen desde Corsertería Lupe.

Cómo cuidar estas prendas

No es lo mismo el cuidado de las prendas de los preparativos de novia que el trato de la corsetería. En el segundo caso la firma experta en ropa interior nos cuenta que es importante tratarlas como prendas delicadas. “A ser posible lavarlas a mano y con detergentes neutros para preservar los tejidos lo máximo posible. Además, a la hora de guardarlas hay que tener en cuenta no deformar las copas por lo que aconsejamos no doblarlas sobre sí mismas ni aplastarlas. Para los encajes y gasas es mejor guardarlos por separado sin mezclar con ropa con la pueda engancharse”, matizan al mismo tiempo que aconsejan preguntar en la corsetería de confianza de cada novia.

María Gadea concluye con sus recomendaciones para el lavado de pijamas, batas y camisones, que ha de hacerse con jabón neutro a mano o en programas de cuidado de prendas delicadas, no mezclados con otros colores. “Conviene secarlos a la sombra y a la seda, nunca ponerle pinzas, ya que se quedarán marcadas. La plancha ha de ser por el revés de la prenda y para la seda utilizar la temperatura adecuada que viene indicada en cada plancha. Idealmente, si se pone una tela entre la seda y la plancha mejor que mejor. Esto para la batista de algodón o el lino no es necesario”, puntualiza. Porque con mimo y delicadeza la novia podrá conservar estas piezas tan bonitas durante toda su vida.