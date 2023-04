Hablamos con Paddy Noarbe sobre su vestido de novia: 'Va a ser un diseño muy dulce'

Faltan algo más de dos semanas para que Paddy Noarbe y Marcos Llorente se den el 'sí, quiero'. Lo harán en una ceremonia que se celebrará el 30 de junio en La Fortaleza de Albercuitx, en Pollença (Mallorca), un imponente complejo que cuenta con un castillo, dos calas privadas e incluso un helipuerto. Aunque todavía tendremos que esperar a que llegue el gran día para descubrir algunos de los secretos mejor guardados, como el vestido de la novia, ya sabemos qué firma será la encargada de crear el diseño que la influencer llevará en un día tan especial. Y no es otra que la española Jesús Peiro. Por eso no sorprende que ayer Paddy se sentara en el front row del desfile con el que la firma inauguraba la Barcelona Bridal Fashion Week. Un momento que la prometida del futbolista del Atlético de Madrid vivió con mucha emoción, igual que el resto de preparativos de su gran día, sobre los que hablamos con ella.

¿Por qué has elegido la firma Jesús Peiró para tu vestido de novia?

He elegido la firma Jesús Peiró por conexión. Una semana después de la pedida estuve viendo la firma y sus diseños y en el momento de decidir conocí a su equipo y me probé su primer vestido… ¡y lo supe! Lo tuve claro por cómo conecté con ellos y por la elegancia que me transmiten sus diseños.

¿Tenías claro el tipo de diseño que querías o estabas llena de dudas?

Lo tenía muy claro. De hecho, hice un dibujo del vestido que quería y ahora, hace poco he tenido la primera prueba y me han entendido a la perfección. Me sorprendí porque era la primera prueba así que era desde cero y es brutal. Me han entendido muy bien.

¿Cómo está siendo el proceso de crear esta prenda junto a Merche Segarra y el resto del equipo de la firma?

Fácil. Lo han hecho muy fácil, y es una suerte que todo vaya tan bien y luego también, una pena porque siempre que los veo acabo llorando porque me emociono mucho, así que fácil y con lágrimas, ¡qué emoción!

¿Nos podrías dar alguna pista del tipo de vestido que vas a llevar?

Yo digo que mi vestido es una monja en una cárcel. Una sorpresa, porque no suelto prenda, no doy pistas. De hecho, solo sabe mi madre y bueno, mis hermanas algo saben del vestido, pero no doy pistas. La que os puedo dar es que va a ser muy dulce.

Quedan solo unos meses para el gran día, ¿cómo está siendo la organización de la boda?

Pues es un mundo... Por supuesto, nunca había vivido este proceso y me sorprende la de cosas que son, encima tanto Marcos como yo somos muy detallistas y queremos que sea un día muy romántico y divertido también. Así que bueno, os adelanto que vamos a hacer una celebración de tres días: preboda, boda y postboda. Así que cerrando todos los detalles para que lo disfrutemos muchísimo con la gente que queremos.

¿Estás muy nerviosa o de momento no?

Sí, estoy muy nerviosa, ya queda muy poco. De hecho, en la web de la boda tenemos una cuenta atrás de los días y ya no puedo ni verla porque estoy llena de nervios y con mucha ilusión. También con pena de que el tiempo pasa muy rápido y me da pena que esto se vaya a acabar porque es muy bonito y emocionante.

Así es la firma que creará su vestido de novia

Desde que nació en 1988, hace 35 años, la firma Jesús Peiró se ha convertido en un referente de la moda nupcial. Por eso no sorprende que celebrities como Sandra Gago la hayan elegido para crear sus vestidos de novia. Pero no solo triunfa dentro de nuestro país, también fuera. Sus diseños se venden en más de 20 países y casi el 80% de sus producción es para el extranjero, pero todos se confeccionan en España. Concretamente en Viladecans (Barcelona), donde la firma tiene su sede, una edificación de varias plantas en la que conviven, entre otras, el área de patronaje, el taller, donde se cortan y cosen los vestidos, y el despacho de Merche Segarra, directora creativa de la firma desde hace casi veinte años. Ella ha sido la encargada de reinventar una y otra vez sus propuestas (sin perder nunca su ADN) para adaptarlas a los nuevos tiempos y ofrecer a las novias lo que buscan. Algo que la firma ha vuelto a demostrar en su nueva colección.

En el marco de la Barcelona Bridal Fashion Week, Jesús Peiró ha presentado 35, una colección inspirada en la década de los 90 y con la que celebran su aniversario. En su propuesta no han faltado las siluetas princesa, los tejidos bordados, los detalles lenceros, el escote halter, las lentejuelas, las plumas, los diseños cortos, las lazadas, los looks de dos piezas, las capas y unos tocados de redecilla de ensueño.

Otro de los grandes pilares de la firma, además del diseño cuidado y la calidad, es la sostenibilidad. “El propietario ha defendido desde siempre el made in Spain y en eso ha estado muy solo. Cuando yo entré, hace casi 20 años, él apostaba incluso por la formación de profesionales en la empresa. Era complicado porque, a nivel de costes, la competencia era tremenda e injusta. Daba trabajo a gente de aquí y eso no se valoraba. Por suerte ahora tenemos gente joven que ha querido venir a trabajar a la empresa por los valores que tiene. Somos la única empresa nupcial que tiene el sello de producto nacional rotundamente auditado", nos explicaba Merche Segarra en una entrevista. De hecho exhiben en su página web con orgullo que sus diseños son Productos OEC (Origen Español Certificado).

