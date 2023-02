Seis tratamientos de belleza para presumir de piel radiante el día de la boda

Cuando se acerca la fecha de la boda casi todas las novias suelen acudir a su centro de belleza de confianza para realizarse un tratamiento facial. Aunque eliminar las primeras arrugas suele ser algo muy demandado, la mayoría buscan protocolos que les ayuden a presumir de un rostro que, además de mostrar su felicidad, esté lleno de luz. Algo que se consigue cuidando la piel a diario y aplicando la rutina de belleza correcta. Pero nunca le viene mal un plus. Por eso, para que tu rostro esté más luminoso que nunca y tú muy guapa en tu gran día, hemos seleccionado algunos de los protocolos más interesantes para las novias.

MY YellowMethod

Qué es: se le conoce con el sobrenombre de 'borrador mágico' y es "el único láser amarillo 589 en el mercado internacional para el rejuvenecimiento podenciador de la juventud de la piel", explican desde el centro. Gracias a las peculiaridades de su luz y del diodo con el que se aplica, los resultados se ven antes que con otros láseres y es necesario realizar menos sesiones para notar efectos inmediatos. Los expertos apuntan que no causa dolor ni deja rojeces.

Aunque las aplicaciones de este láser amarillo son variadas, una de las más interesantes para las novias es Yellow Flash, que combinado con cosmética y nutrocosmética del centro, permite "potenciar la juventud de la piel, sanear y renovarla piel, conseguiendo un tono másuniforme, para combatir el daño solar y los malos hábitos", aseguran.

Dónde: en el Instituto de belleza Maribel Yébene

Cuándo hacerlo: dependiendo del paciente se requerirán entre una y tres sesiones, por lo que será aconsejable hacerlo con, al menos dos meses de antelación.

Precio: desde 250 euros por sesión.

Deep Cleaning TBC

Qué es: para que la piel esté luminosa necesita estar limpia y bien hidratada. Y eso es, precisamente, lo que busca conseguir este tratamiento. Primero realizan una limpieza profunda y preparan la piel con aparatología Jetpeel (no requiere el uso de agujas y genera una sensación de completo bienestar); después llega el momento de exfoliarla y extraer todas las impurezas. La aplicación de mascarilla y, posteriormente, un cóctel vitamínico personalizado, ayudan a hidratar la piel en profundidad, nutrirla y reconstruir la barrera cutánea para mejorar la defensa de la piel. Por último se realiza un masaje kobido, una técnica de origen japonés que logra rejuvenecer y reparar el tejido facial.

Dónde: en The Beauty Concept

Tiempo: 90 minutos

Precio: 165 euros por sesión.

Beautrilogy

Qué es: es un efectivo y poderoso tratamiento reafirmante y de luminosidad, ideal para antes de un evento importante, que combina la radiofrecuencia Indiba, de resultados muy intensos y visibles, con la activación del masaje kobido y la cosmética más potente del Dr. Perricone. Es un tratamiento totalmente personalizado que se divide en estas fases: una doble limpieza del rostro; radiofrecuencia Indiba para potenciar la síntesis de colágeno y elastina, atenuar las líneas de expresión y aportar firmeza a la piel; masaje kobido con aceite de chía de primera prensada; mascarilla de Chloro plasma o Cocoa en función de la necesidad de hidratación de la piel; aplicación de otros sueros elegidos por su poder hidratante seleccionados por su poder hidratante (ácido hialurónico), reafirmante (DMAE), antioxidante (acyl glutation), iluminador (vitamina C), etc.; y, por último, aplicación de crema y contorno de ojos adecuado para cada tipo de piel.

Dónde: en The Secret Lab.

Cuándo hacerlo: se recomienda una sesión a la semana durante seis semanas.

Tiempo: 90 minutos

Precio: 150 euros por sesión (10 euros más si el cliente lo quiere con el láser Pro Max).

Facial Diamond

Qué es: este tratamiento es, en realidad, un protocolo facial que trata de devolver a la piel su luz gracias a que los expertos aplican sobre el rostro sueros biológicos y mascarillas de colágeno, con las que conseguir hidratar en profundidad la piel, reforzarla desde dentro y prevenir los signos de la edad. Lo mejor es que mientras esperas a que los cosméticos actúen, podrás disfrutar de un masaje de piel o de manos, tú decides.

Dónde: Le Petit Salon

Tiempo: 90 minutos.

Precio: 150 euros.

Carboxiterapia

Qué es: eliminar todas las impurezas, las muestras del estrés diario, los primeros signos del envejecimiento y dar a la piel un plus de luminosidad. Eso es lo que se consigue con la Carboxiterapia de Natura Bissé. Este completo tratamiento combina un triple sistema exfoliación y masaje facial Push Up. Aunque puedas pensar que se trata de un ritual un poco agresivo –por lo de la triple exfoliación– en realidad está pensado para todo tipo de pieles, ya que está basado en una acción química, enzimática y micromecánica. Además, es altamente eficaz gracias a sus componentes básicos: ácido glicólico, polvo carbónico y activadores botánicos.

Dónde: Backstage BCN

Tiempo: 80 minutos.

Precio: 79 euros.

Blanching

Qué: No llevar un estilo de vida demasiado saludable, los factores genéticos y los agentes externos pueden ser culpables de la aparición de las primeras arrugas. Líneas de expresión que es posible eliminar gracias al blanching. Esta técnica busca eliminar las líneas de expresión provocadas por la pérdida de humedad y la falta de colágeno en nuestra piel. Algo que consigue al infiltrar, superficialmente, ácido hialurónico de última generación. Lo mejor es que no cambia la expresión del rostro, no deja abultamientos o exceso de producto y no requiere anestesia. Además, después de realizarlo, la piel se ve visiblemente más hidratada y luminosa.

Dónde: Clínicas Dr. Carla Barber

Tiempo: depende de cada caso.

Precio: desde 300 euros.

