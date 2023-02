Romántico y minimalista: el vestido con el que Ana, hija de Carlos Sainz, se ha casado en Ávila La joven de 24 años ha aplicado el 'menos es más' con un look nupcial elegante de firma española

Para numerosas estilistas, los vestidos de novia con mangas largas son sinónimo de sofisticación y acierto seguro. Quizá por ello se han convertido en una de las siluetas preferidas por las veinteañeras, especialmente entre aquellas novias que apuestan por diseños de inspiración clásica. Y uno de los mejores ejemplos nos lo acaba de oferecer Ana, la hija del piloto Carlos Sainz, que se ha casado hoy en Ávila con Rodrigo Fontcuberta. La joven de 24 años llegaba a la iglesia del brazo de su padre, desvelando el secreto mejor guardado de todos los enlaces: su vestido, que destacaba por el tono blanco roto de la pieza y unos delicados ribetes bordados.

La benjamina de los hermanos Sainz salía del coche desplegando la larga cola que acompañaba su vestido, un llamativo detalle que contrastataba con el minimalismo de su estilismo. Para dar el 'sí, quiero', Ana ha confiado en la firma española T.ba, especializada tanto en looks de invitada como de novia, con taller en Madrid y Londres. Un sello que produce de forma local y artesanal, cuyas creaciones se caracterizan por detalles sutiles y patrones elegantes, en los que no faltan romanticismo ni feminidad. Así podríamos definir el look nupcial de la hija del piloto, que destacaba también por su forma en 'A', las hombreras ligeras y el cuello barco.

La novia ha optado por dejar a un lado el tradicional velo que habitualmente cae adornando la espalda, en favor de uno totalmente envolvente. Una tela ligera y semitransparente que dejaba intuir una falda evasé a capas con sencillos bordados, así como una espalda abotonada. El encalve elegido para sellar su amor ha sido la iglesia de Cebreros, región en la que la familia posee su propia finca, La Piñonera, que servirá como lugar para continuar con la celebración.

Ana ha completado su conjunto con un recogido pulido, fijando su cabello en un moño bajo y acompañando el peinado con una bonita tiara ornamentada, la única joya visible que se podía apreciar en su look. En cuanto al ramo de novia, ha elegido un diseño bicolor, fiándose de las tendencias actuales, en el que destacaban flores naturales blancas y rosas sobre hojas verdes.

