La guía definitiva para dar con el mejor tocado si eres la madrina de la boda De la mantilla al casquete, descubre todas las opciones para completar tu look que debes tener en el radar 'fashion'

Cuando el reto de un diseñador es vestir a la madrina de la boda, todos los factores cuentan. El clima propio del lugar y la fecha elegida, el tipo de ceremonia, la hora a la que tendrá lugar el enlace y el espacio en el que se realizará el banquete son algunos detalles importantes. Pero, los verdaderamente imprescindibles tienen que ver con el estilo propio de la madre del novio: con qué se imagina, qué suele vestir habitualmente, qué colores le favorecen, con qué silueta se encuentra más cómoda y si llevará tocado o no. Esta última cuestión puede ser decisiva para orientar el look al completo y con el fin ofrecer algunas pistas a quienes tengan que decidirse por uno u otro accesorio, hemos elaborado nuestra guía ilustrada.

En España, que la madrina se cubra la cabeza es una elección habitual, especialmente en bodas religiosas. Incluir este complemento en el estilismo suele percibirse como símbolo de distinción, siempre que esté correctamente seleccionado y forme parte de un conjunto equilibrado. La mantilla es la elección tradicional entre quienes se casan por la iglesia, pero existen otras muchas propuestas acertadas que merece la pena conocer.

Mantilla

Propias de los enlaces religiosos, celebrados por la Iglesia, las mantillas son un complemento con sello 'made in Spain' muy especial. Suelen provenir de los baúles y roperos familiares y pasan de generación en generación, para ser llevadas en momentos muy concretos de la vida. En torno a ellas existen defensores y detractores de estas piezas, también en el universo de los diseñadores, porque muchos las consideran un imprescindible y otros no las aconsejan. "Es importante que la madrina se sienta favorecida con la mantilla, que encaje con su estilo y personalidad. Y lo más relevante que debe tener en cuenta es que sea petición de la novia”, nos explicaba la firma Tita Trillo. En este sentido, es decisivo que, en el momento que haya optado por llevar mantilla sepa que los expertos aconsejan diferenciar, que el color negro es siempre para la madre casada y el tono claro para las solteras. Y que su éxito dependerá de cómo esté colocada, pues puede resultar muy favorecedora, en palabras de Poydel: "tenemos la costumbre de pensar que la mantilla hace mayor. Pero no siempre es así, la mantilla normalmente estiliza, da verticalidad y favorece mucho a las mujeres".

Pamela

La alternativa más buscada entre quienes quieren un accesorio especial para la cabeza, pero renuncian a la mantilla es esta. Y es que una bonita pamela, también muy habitual entre las madres de las novias, es una propuesta clásica que no pasa de moda. En 2023 se apuesta por la versión más sencilla de las mismas, con un punto sofisticado e incluso con notas de color en forma de bordados o pinceladas, verdaderas obras de arte. Un consejo de los expertos es lucirla con vestidos de largo al tobillo, porque con los tradicionales diseños largos el resultado no parece tan equilibrado.

Diadema

Si la madrina no se imagina con complementos muy elaborados en la cabeza, siempre puede confiar en las bondades de una diadema sencilla. La pieza favorita de las invitadas más virales es también un accesorio acertado para la madre del novio. Fácil de colocar y de retirar, este tocado puede lucirse tanto con el cabello recogido como con el pelo suelto y es el único que podría mantenerse, sin resultar excesivo, hasta bien entrada la noche. ¿Lo mejor? En el mercado existe una amplia variedad de diseños, con toda clase de materiales, por lo que seguro que hay una para cada look, de cualquier estilo.

Casquete

El accesorio más cinematográfico de todos está íntimamente ligado a looks de madrina memorables. Numerosas madres del novio con estilo, que han triunfado en la red, se han decantado por esta propuesta con notas vintage, que suele escogerse para crear un estilismo monocromático o para servir de contrapunto, en tonos pastel, a un vestido oscuro. Los casquetes son esos tocados que nos evocan algunos de los conjuntos más populares de Jackie Kennedy, la mejor embajadora de este accesorio también conocido como pill-box.

Tipo plato

Para encontrar grandes dosis de inspiración y glamour en materia de tocados nada mejor que bucear entre las creaciones que fascinan a las 'royals'. Reinas y princesas lucen con mucho gusto algunos de esos diseños que marcan tendencia en los eventos y sirven de referentes a las casas de sombrerería. Uno de los formatos con más éxito entre las mujeres de la realeza es el de estilo plato. Un diseño que hemos podido ver a la actual Princesa de Gales, Kate Middleton y a la Reina Letizia en todo tipo de actos oficiales. Una opción perfecta para todo tipo de rostros, que estiliza y que encantará a esas madrinas que no se imaginan con mantilla, pero están cansadas de las pamelas.

Turbante

Añadir un punto exótico a un look de madrina es posible utilizando los complementos apropiados. Además de unos pendientes coloridos o un bolso realizado mediante técnicas artesanales y con materiales naturales, en la cabeza decantarse por un turbante es un recurso sofisticado e igual de llamativo. Realizados en sinamay o con tejidos, suelen incorporar plumas, broches, bordados o detalles de strass que ponen la nota teatral al estilismo.