¿Boda tipo cóctel o banquete? Las claves de los expertos para elegir bien

La ceremonia es el momento más emotivo de una boda, con escenas repletas de sentimiento y anécdotas que se guardan en la retina. Sin embargo, la celebración posterior es la carta de presentación de los novios, esa fiesta en la que demuestran lo mucho y bien que se han preocupado de disfrutar con sus invitados y el menú preparado para la ocasión será de las cuestiones que más se recuerden del enlace. Por eso cuando los novios han de tomar la gran decisión surge una duda que condicionará el estilo de la boda: ¿tipo cóctel o como banquete? Para dar respuesta a la pregunta, dicen los expertos, la pareja deben elegir entre clasicismo o modernidad y conocer muy bien a los asistentes, de ello depende gran parte del convite.

“Lo más importante antes de decidir cuál es el formato ideal para una boda, es tener en cuenta el perfil de invitados de la misma, qué estilo representa a los novios cómo pareja y en qué formato de boda se van a sentir mas cómodos esos invitados”, introduce Mireia Royo, Catering Director de Moncho’s Catering. Con esta visión coincide el equipo de wedding planners de Be and Co que da las dos claves básicas para tomar la decisión: “En el caso de que elijan una boda más seria y que respete el protocolo tradicional, la opción más adecuada es el formato banquete. En caso de que prefieran una boda menos protocolaria y más distendida, la mejor opción es una boda en modo cóctel”.

El invitado, el gran protagonista

El primer paso para escoger de manera adecuada es comprender si un tipo de enlace u otro es viable con los invitados que tenemos. “La boda formato cóctel es mas arriesgada, ya que siempre existe el riesgo de que tu abuela se asuste o de que tu prima segunda diga que os habéis querido ahorrar dinero”, indican con humor desde Moncho’s Catering. No obstante, ante una situación como esta la elección de los proveedores es clave: “si te apoyas en profesionales que te ayuden a redondear el concepto, escogiendo un buen escenario y atrezado, con una decoración cañera y actual, alguna atracción para que los invitados vivan experiencias concretas, un aspecto festivalero, pero elegante y una cuidada selección de comida casual, pero de alta calidad; el resultado les puede dejar con la boca abierta”.

Con ello están de acuerdo en Mila’s Weddings, donde consideran fundamental encontrar el equilibrio entre ambas opciones, porque, dicen, existe y únicamente se necesita prestar más atención a ciertos factores. “Hay muchos novios que quizás son un poco reticentes a los enlaces tipo cóctel por el número de invitados que llevan, pero siempre existe la posibilidad de que se dé este estilo, pero que también se combine con mesas bajas para las personas más mayores”, comparte. Explica Mila Vara, fundadora y responsable de la firma, que a dichas mesas se les pondría un servicio exclusivo, pensando en esas personas especiales, con un camarero que esté a su disposición.

El cóctel, una tendencia al alza

La celebración de un cóctel supone una opción interesante para liberar de formalidad esta etapa de la boda. Mediante su elección, los novios evitan incomodidades a ciertos invitados y pueden charlar con ellos con mayor facilidad. "La opción banquete permite un orden a la hora de sentar a los invitados y un desarrollo más formal del evento, pero da una sensación de menos libertad social por tener los sitios preestablecidos”, aclaran desde Be and Co. Y explican que un cóctel es más flexible y “permite a los invitados socializar mucho más y poder compartir conversaciones más disentidas con más gente. Además, los invitados tienen mayor sensación de libertad y la celebración suele ser más fluida”. No obstante, si los novios son de carácter tradicional, mejor no adentrarse en demasiados cambios y optar por un banquete, aconsejan los expertos.

Tanto Be and Co como Mila’s Weddings concuerdan en la gran ventaja gastronómica que supone el cóctel, que permite una mayor oferta culinaria. “Se pueden ubicar tantas estaciones como se quieran y la amplitud de opciones y la creatividad, quizás, de los platos sea mucho mayor. Se pueden ofrecer todo tipo de estaciones: mexicana, marroquí o italiana… distintos tipos de plato, incluidos los españoles”, revela Mila’s Weddings. Pero en Be and Co no se olvidan de recordar que “a veces pueden resultar bodas algo pesadas, si no se dispone de mobiliario de apoyo para poder descansar, ya que son muchas horas de pie”.

¿Qué hay del menú?

Pero no solo el mobiliario condiciona la decisión entre ambos formatos de boda, también la cocina. En todo banquete, lo normal es contar con tres grandes platos: “un primer plato ligero (crema o ensalada), un segundo plato principal que suele ser una carne o un pescado y un postre”, recuerdan desde Be and Co. Sin embargo en el universo de los enlaces tipo cóctel los puestos, también llamados estaciones, son los rincones más destacados, pero hay más, tal y como relatan desde Moncho’s Catering. “En estos casos hay que decantarse por una opción con varios show cookings y life stations, donde la gente pueda degustar delicias en diferentes puntos, sin tener la sensación de que va a ser un formato con poca comida”, introduce. Y continúa: "esto hay que reforzarlo con bufés adicionales y pequeños ‘platillos’ de un tamaño superior al de un aperitivo y terminando con alguna estación que sea identificable cómo plato fuerte y de alta calidad”.

En este sentido, cuentan ambas empresas de organización de bodas que, en los últimos meses, la situación sanitaria ha motivado que proliferen las bodas con banquetes, lo que ha supuesto que profesionales y novios estuvieran muy pendientes del recuento de invitados por mesa. No ha sucedido igual en el caso de Moncho’s Catering que manifiesta que el cóctel sigue estando muy demandado.

Los favoritos de los expertos

Teniendo en cuenta lo complicado que parece decidirse ante una u otra opción, Mila’s Weddings aconseja un enlace tipo banquete: “es la tendencia. Mientras siga existiendo el Covid19, la gente va a inclinarse por aquello que está permitido, en detrimento del cóctel”. Una recomendación que poco tiene en común con la que hace Mireia, directora de Moncho’s Catering, quien admite que el banquete sigue siendo el rey: “pero en nuestra opinión, una boda festivalera tiene muchas posibilidades de convertirse en el “día” que todos quieren tener. El mundo es de los valientes, ¿no?”

La sintonía entre ambas opciones la encontramos en la propuesta de Be and Co, que apuesta por un estudiado equilibrio entre los dos formatos. “Cada vez se tiende más alargar el momento cóctel ya que es más distendido y además permite a los invitados socializar más. Este hecho viene reforzado con el boom de los grupos de música contratados para amenizar este momento, que acaban siendo muy divertidos para los invitados”. Por eso proponen una fórmula híbrida que es un clásico: “una hora y media de cóctel con un grupo de música animado y dos horas de banquete sentado”. Porque avisan, en estos casos, como en muchos otros: “¡La virtud está en el termino medio!”.