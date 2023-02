Paso a paso: transforma tu look de novia con estos vestidos desmontables

Más de 10 de las novias virales seleccionadas por ¡HOLA! que marcaron el 2022 llevaron un vestido desmontable en su gran día. Si en 2021 la tendencia comenzaba a apuntar alto, el pasado año terminó por consolidarse como todo un indispensable para las prometidas más exigentes. Y es que la idea de poder llevar dos y hasta tres looks dentro de una única propuesta se antoja apetecible para quienes se casan próximamente, porque permite no tener que renunciar a más de una idea y sorprender, al mismo tiempo, al novio y a los invitados. Son muy numerosas las formas de sumarse a este fenómeno que triunfa en la red y hoy queremos presentarte cinco opciones que demuestran que en 2023 pocas podrán resistirse a probarlo.

Hace tan solo unos días te desvelábamos la primera novia viral del año, Sofía, una chilena que sigue acaparando titulares y cuyo look se ha difundido por todo el mundo. Su espectacular vestido era en realidad una apuesta rompedora, dado que del diseño inicial con silueta A, escote palabra de honor y velo al cuello surgía una segunda alternativa más ceñida y sexy: “lo que hicimos, fue hacer el faldón desmontable”, nos contaba. Siguiendo sus pasos, nos adentramos en el fascinante universo de los estilismos transformables.

De vestido romántico a diseño lencero

Son muchas las maneras de dar forma a un vestido romántico y las propuestas de estilo bohemio se encuentran dentro de este grupo. Cada vez más firmas españolas se apuntan a diseñar creaciones pensadas para casarse en el campo, en las que los tejidos fluidos, las transparencias, los bordados y los detalles vintage son los auténticos protagonistas. ¿Por qué no añadir a un diseño atemporal, de tirantes, un abrigo de encaje que se pueda utilizar durante la ceremonia? Es algo a lo que se han apuntado hasta influencers (como María Pombo, ya en su gran día) y que no pasa nunca desapercibido.

De vestido princesa a silueta sirena

Cuando una novia se imagina con un diseño espectacular, en una celebración digna de los cuentos más románticos, el vestido de corte princesa suele ser el que lo protagoniza todo. Este tipo de propuestas, que tienen también reminiscencias royal, pueden ir un paso más allá hasta convertirse en la base de un look completamente diferente. Partiendo de una creación con escote redondo, manga mini y silueta princesa se puede llegar a un favorecedor estilismo de estructura columna o sirena, con el que marcar figura tras el baile nupcial.

De look con capa a diseño ‘minimal’

Son, sin duda, la opción preferida de las novias enamoradas de las tendencias. Decía el diseñador Nicolás Montenegro que su éxito en 2023 también sería indiscutible. “Desde que empecé con la venta al público, hace justamente un año y siete meses, coloqué una capa en mi primera venta de novia y se hizo viral. Así empecé a ser conocido por las capas nupciales y esta característica se ha convertido en mi tendencia nupcial favorita. Bajo mi punto de vista, el fenómeno capa da un plus de asombro y comodidad a la novia, pues aparece en el altar con su capa larga a modo de cola, y una vez llega al convite, obtiene ese factor sorpresa o sensación de segundo vestido, dejando a los invitados un segundo look que ver”, apuntaba. De esta manera surgen propuestas tan especiales como esta, que es capaz de pasar de un estilismo con capa a un vestido sencillo con mangas abullonadas, igual de deslumbrante, perfecto para el convite.

De vestido clásico a vestido ‘midi’

Aunque no existe una regla escrita sobre cómo debe vestir la novia para una boda religiosa, sí existen algunos patrones que hacen de un look un acierto seguro. Cubrir los hombros o no excederse con los escotes son dos reglas básicas, pero ninguna de esas normas no escritas tiene que suponer renunciar al diseño nupcial de sus sueños. De hecho, un mismo vestido de líneas clásicas puede incorporar tendencias actuales gracias a su carácter transformable. Ejemplo de ello es este antes y después que te mostramos, que pasa de una propuesta de corte tradicional, con manga larga, sobrefalda y escote a la caja a una más moderna y sofisticada: una pieza sencilla, midi y de manga corta.

De look romántico a falda mini

Si el propósito de la novia es poder reutilizar, tras el gran día, el vestido más emocionante de su vida, existen opciones para conseguirlo. Moderno y de tendencia, nuestro último diseño transformable evoluciona desde un vestido romántico y teatral a una propuesta con falda mini. La idea es poco común, pero garantiza que días posteriores a la boda y en acontecimientos algo menos formales, la protagonista pueda dar un nuevo uso a esa prenda especial. Nuestra visión parte de una creación, realizada con tejido semitransparente, que presenta escote barco con volante, cuerpo ceñido a la cintura y falda vaporosa. La pieza adquiere un nuevo aire retirando la falda y dejando la que servía de base, estrecha y mini, del mismo tejido que el top.