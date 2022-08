Perfumes exclusivos del día de tu boda y otras experiencias de lujo para tus invitados

Dejar a los invitados sin palabras. Ese es el objetivo que tienen en mente cada vez más parejas que buscan hacer del día de su boda una excepción en el calendario, una fiesta única con el sello de los novios. Entre las opciones para sorprenderlos, cuentan los expertos que las experiencias sensoriales han llegado para quedarse. Córners, productos y espectáculos que no dejan a nadie indiferente y que se convierten en un recuerdo especial. La personalización es la nueva clave en la organización de un enlace, especialmente cuando se busca una celebración premium.

Recurrir al olfato

Sobre esas bodas de lujo experiencial saben mucho las wedding planners Weddings with love, pioneras en la materia y acostumbradas a trabajar en enlaces de celebrities. Uno de sus factores diferenciales en 2022 ha sido la incorporación de perfumes como parte esencial del gran día. Este equipo es experto en aromatizar todas sus bodas haciendo que el convidado se lleve una experiencia en la que interactúan sus cinco sentidos y dejando una huella especial en la memoria.

En el enlace de Ana Galocha y Davide Ancelotti, que ellas organizaron, la esencia favorita de la pareja estuvo presente durante todo el día. "Todo el evento y las mesas estuvieron aromatizados con la fragancia 'Fico Di Amalfi' de Acqua di Parma. Cuyo aroma se llevaron los invitados a casa a modo de recuerdo de la boda. De este modo, creamos una experiencia única para todos los invitados. Siempre que usen la fragancia se acordarán de la boda", contaban.

El diseño o la elección de un perfume para la boda se suma así a otras experiencias más populares que también han implementado las influencers en sus enlaces: platos con estrella Michelin de menús exclusivos, conciertos en directo incluso con cantantes internacionales o (para la tranquilidad de muchos) un servicio de enfermería propio y de atención inmediata. No obstante, siguen triunfando nuevas opciones rompedoras.

Grabado en la piel

Hacer un viaje a través de los vídeos que triunfan en TikTok es descubrir tendencias que, dentro de muy poco, tienen la capacidad de convertirse en indispensables para los novios más osados. Entre esos vídeos que acumulan miles de 'me gustas', destacan los dedicados a los córners de tatuajes. Los conocidos 'tattoo bar' pueden incoporar desde las calcamonías que se retiran con un poco de agua, hasta personal experto en la técnica de la henna o tatuadores profesionales. La pareja puede diseñar un tatuaje del gran día que solo los amantes de 'la tinta' se atrevan a realizarse o dejar libertad a los invitados con varias alternativas de diseño.

¿Y una caricatura?

Quizá una de las experiencias más llamativas, que después permiten guardar el recuerdo en casa, sea la de una caricatura creada en directo. Mensajes, dibujos, señaladores, posavasos… son numerosos los soportes en los que los ilustradores pueden plasmar su arte. Opciones que siempre triunfan, pero que no superan el efecto sorpresa que produce una gran pintura en directo. Las caricaturas en vivo, de la empresa de nombre homónimo, son ese algo que nadie olvidará por su originalidad.

Un poco de magia

María Calderon, modelo sevillana y una de nuestras novias virales, nos desvelaba cómo su enlace se convirtió en un escenario divertido y al más puro estilo circo. Además de malabaristas y personajes con zancos, contrató a un mago para sorprender a sus invitados durante el banquete, una cena especial. Como ella, son muchos los que han querido poner una nota mágica a su día, incluso con trucos personalizados para la pareja.

Do it yourself

Que la boda se convierta en un espacio de cocreación puede poner la nota diferente al día, algo inesperado y divertido. Pintar sobre un mural conjunto, participar en alguna experiencia gastronómica o diseñar un libro de firmas diferentes son opciones muy atractivas a contemplar. Hace poco te contábamos cómo la influencer Carla Hinojosa había optado por un puesto de coronas florales para su enlace, un córner en el que las invitadas podían dar forma a una corona con las flores que quisieran y con la ayuda de una experta.

Retoques en directo

El maquillaje de la novia está diseñado para resistir el día completo, pero quizá no tanto el de sus invitadas. ¿Por qué no darles a ellas la opción de estar radiantes durante toda la jornada? Cada vez más parejas se animan a instalar un rincón dedicado al maquillaje, con un make up artist profesional que se encargue de retocar a las convidadas y que ponga la nota divertida de cara a la fiesta, añadiendo pegatinas y detalles glitter en el rostro de aquellos que se animen.

Y a la inversa...

Si son los invitados los que quieren sorprender a los novios y hacerles partícipes de una experiencia inolvidable, el reciente lanzamiento de la cadena Aire Ancients Baths es una opción que no conviene desaprovechar. The White Collection es una colección de cinco experiencias exclusivas que han preparado como regalo, especialmente diseñadas para parejas que están a punto o acaban de casarse. Para hacer frente al estrés propio de la boda, apuestan por propuestas que incluyen siempre un recorrido termal por distintas salas de agua y un masaje relajante o un tratamiento de distinta duración, que pueden vivir los novios en pareja o acompañados de sus seres más queridos. Sin duda, una alternativa para obsequiar a quienes han organizado la boda con tanto cariño.