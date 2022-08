Cinco retos que puedes hacer en tu boda vistos en Tiktok

Celebrities, influencers, cantantes, deportistas… Pocos pueden resistirse a abrirse un perfil en TikTok. La red social de moda cautiva con sus vídeos cortos, sus consejos, sus divertidas bromas y sus retos virales. Las parejas de prometidos también gozan de un lugar destacado entre las tendencias y hashtags de esta plataforma, donde proliferan los famosos ‘challenges’ para que los novios se pongan a prueba antes y durante su propia boda. En algunos de ellos se hace necesario tirar de ingenio, para conseguir otros se necesita velocidad y unos terceros dependen (en gran medida) de la atención y los conocimientos de cada miembro del dúo. Te descubrimos algunos de los que querrás probar, porque son la sensación de la temporada.

Un cambio (casi) mágico

El más popular de todos los retos implica a la novia y a sus damas de honor (o en ausencia a sus hermanas o testigos) en un vídeo de antes y después. Con la melodía del tradicional Bibidi-Babidi-Bu de La Cenicienta como telón de fondo, la novia y sus amigas, en bata y zapatillas, se ponen frente a la cámara, se mueven de lado a lado y saltan a la vez. Tras el salto, aparecen en la misma ubicación y orden que anteriormente, pero ya vestidas y maquilladas, ¡listas para salir hacia el altar!

¡A por las mesas!

Este reto puedes hacerlo durante el convite de tu boda y sorprenderá a todos tus invitados. Los novios deberán escoger una canción animada para realizar este ‘challenge’ y en el tiempo que dure la misma deberán recorrer, a toda velocidad, todo el espacio dispuesto para las mesas. Tendrán que sacarse una foto grupal con cada una de las mesas. Sentados en las mismas estarán sus convidados, que deberán ser creativos. Ganará la mesa con la pose más original de todas.

Bride Challenge

Los clásicos antes y después son vídeos que siempre dejan con ganas de más. ¿Por qué no se suma la novia a un reto de este tipo? Así nació el Bride Challenge, un reto que está encantando en TikTok. La protagonista del día se hace diferentes vídeos cortos durante los preparativos, la mañana previa a su boda: al salir de la ducha, con la tradicional bata de novia, al arreglarse el pelo, con la maquilladora… El último de ellos es el resultado final, con el vestido y el maquillaje listos. ¿Te animas?

La mejor amiga

Poca duda cabe que junto con la madrina, la madre o la hermana de la novia, las mejores amigas son siempre invitadas especiales, con cierto protagonismo en un día tan especial. En los momentos previos a la boda, muchas de ellas acompañan durante los preparativos a la novia o se acercan antes de que se desplace hasta la ceremonia. Es en esos instantes cuando muchas se están animando a probar el último reto de moda: el ‘bestie got married’. Con la canción de Love in this club, de Usher, la novia y su mejor amiga juegan a ‘palmitas’ vestidas con sus batas de los preparativos, después se cogen de la mano y se dan las vuelta. Entonces aparecen de nuevo, chocando las caderas, ya arregladas y bailando entusiasmadas.

#CoupleChallenge

Aunque no es el más nuevo, este reto se mantiene como el favorito de numerosas parejas. El #CoupleChallenge juega a ser un Trivial, un cuestionario de preguntas y respuestas (del estilo ¿quién tarda más en arreglarse?, ¿quién cocina mejor?, ¿quién dijo ‘te quiero’ primero?, ¿quién es más desordenado?) que la pareja debe responder con los ojos cerrados. También conocido como ‘Tag de los novios’, tiene por objetivo que cada miembro de la pareja se señale a sí mismo o al contrario a la hora de contestar, en función de quién sea más propicio a hacer algo, para ver si coinciden y se conocen bien.